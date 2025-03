Das ist Martin Pfisters Patchwork-Familie

Die 21-jährige Tochter Isabel studiert an der Uni Bern Jura, der 23-jährige Sohn Samuel hat vor Kurzem seinen ersten WK beendet und ist jetzt Offizier.

Pfister hat seine Frau vor 27 Jahren an der Baarer Fasnacht kennengelernt. Giacometti stammt aus Brasilien und führt in Zug eine medizinische Massagepraxis. Der brasilianische Einfluss kommt beispielsweise zum Vorschein, indem Pfister von seinen Enkeln «Vovô» genannt wird. Dies heisst auf Portugiesisch Grossvater. Pfister erzählte ausserdem, dass er dank seiner Frau immer wohlgenährt sei.

Auf diese Grenzen ging der Mitte-Politiker näher ein. «Ich verschone meine Familie vor zu starken Eingriffen in unser Privatleben. Meine Kinder sind alle erwachsen. Sie führen ein selbstbestimmtes Leben und sollen nicht als Anhängsel von mir wahrgenommen werden.»

In einem Interview im Februar mit CH Media sagte Pfister, er habe seine Familie bis jetzt nicht öffentlich präsentiert. Da sie aber einen Teil seines Lebens seien und er auch für die Öffentlichkeit nahbar sein möchte, wolle er dies nun ändern. «Tatsächlich habe ich ein spannendes persönliches Umfeld, das mir viel Freude bereitet. Es spricht nichts dagegen, dass das bekannt wird. Aber es gibt Grenzen», meinte Pfister.

Der neue Bundesrat ist ausserdem Vater von vier erwachsenen Kindern und Grossvater von vier Enkelkindern. Seine drei Töchter und sein Sohn sind schon ausgezogen. Durch seine Ehefrau Cacilda Giacometti, welche zwei Töchter in die Ehe mitbrachte, wurde die Familie noch grösser.

Martin Pfister ist neuer Bundesrat. Seit neun Jahren sitzt der 61-Jährig im Zuger Regierungsrat. Der Mitte-Politiker ist ebenfalls Vorsteher der Gesundheitsdirektion und lebt in Allenwinden, einem Ortsteil der Gemeinde Baar. Pfister ist ausgebildeter Lehrer und studierter Historiker.

