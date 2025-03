Der neue Bundesrat repräsentiert den Durchschnittsbundesrat. Bild: keystone

Kommentar

Diese Wahl ist ein Rückschritt für die Schweiz



Martin Pfister beerbt Viola Amherd und wird neuer Bundesrat. Ein Mann mehr in einem Gremium, das überwiegend aus Männern besteht, obwohl es die ganze Schweiz repräsentieren sollte.

Seline Meier

Der Bundesrat wird noch männlicher. Künftig wird das siebenköpfige Gremium aus fünf Männern und zwei Frauen bestehen. Zuletzt war das von 2006 bis 2007 mit Micheline Calmy-Rey und Doris Leuthard der Fall. Also vor 19 Jahren. Davor war Micheline Calmy-Rey sogar zwei Jahre die einzige Frau im Bundesrat.

Frauen sind in der Schweizer Politik im Vergleich zu Männern deutlich unterrepräsentiert. Sowohl im Bundesrat, als auch auf anderen politischen Ebenen. Mit der Wahl von Martin Pfister liegt die Frauenquote im Bundesrat neu nur noch bei rund 28 Prozent.

Gleich niedrige Frauenquote: Das offizielle Bundesratsfoto 2007. Bild: BUNDESKANZLEI

Auch das Parlament ist bei den letzten Wahlen männlicher geworden. 2019 erreichte der Frauenanteil im Nationalrat den bisher höchsten Wert mit 42 Prozent. Nach den Wahlen 2023 sank dieser auf nur 38,5 Prozent.

Das schlechte Abschneiden der Schweiz beim Glass-Ceiling-Index des britischen Wirtschaftsmagazins «The Economist», der die Arbeitsbedingungen für Frauen in 29 der 38 OECD-Länder vergleicht, erstaunt daher nicht. Fehlen die Frauen in der Politik, fehlen auch ihre Fürsprecherinnen bei Gleichstellungsthemen.

Ein Blick auf die Entwicklung des Glass-Ceiling-Index seit 2016 zeigt, in den letzten neun Jahren hat sich in der Schweiz in Sachen Gleichstellung der Frau in der Arbeitswelt nicht viel getan. Seit 2013 befindet sich die Schweiz auf dem 26. Rang. Nur Japan, Südkorea und die Türkei stehen noch schlechter da.

Aber nicht nur beim Geschlecht fehlt es im Bundesrat an Diversität, sondern auch hinsichtlich des Alters. Die aktuellen Mitglieder sind zwischen 57 und 65 Jahre alt. Martin Pfister passt mit 61 Jahren perfekt in diese Altersgruppe. Dabei belegen zahlreiche Studien den Erfolg von diversen Teams. Den Unterschied machen unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen.

Die neue Bundesratszusammensetzung: Der Durchschnittsbundesrat ist 61 Jahre alt. Bild: keystone

Das Ziel einer demokratischen Gesellschaft sollte es sein, dass die politische Macht die Vielfalt und das Geschlecht der Bevölkerung widerspiegelt. Ist die Hälfte der Bevölkerung nicht angemessen in der Landesregierung vertreten, läuft etwas schief.

Das Parlament beweist vier Tage nach dem Weltfrauentag allen jungen Frauen in der Schweiz, dass es in unserem Land noch lange keine Gleichstellung gibt. Denn nach der Wahl von Martin Pfister ist eines klar: Das durchschnittliche Bundesratsmitglied in der Schweiz ist rund 60 Jahre alt, männlich und konservativ.