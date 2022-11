Die SVP schickt Rösti und Vogt ins Rennen um den Bundesrat – das musst du dazu wissen

Was hat die SVP entschieden?

Am Freitagabend hat die SVP im Berdorf Hérémence VS über den Nachfolger von Ueli Maurer im Bundesrat debattiert. Dabei einigte sich die Fraktion darauf, Albert Rösti und Hans-Ueli Vogt dem Parlament vorzuschlagen. Das Duo setzte sich intern gegen den Berner Ständerat Werner Salzmann sowie die Kantonsregierungsmitglieder Michèle Blöchliger (NW) und Heinz Tännler (ZG) durch.

Albert Rösti und Hans-Ueli Vogt schütteln sich die Hand. Bild: keystone

Wie knapp ist das Resultat?

Albert Rösti galt bereits im Vorfeld als Kronfavorit, weshalb die Nomination des früheren Parteipräsidenten und heutige Nationalrat als sicher anzunehmen war. Bei der internen Wahl erhielt der Berner wenig überraschend die meisten Stimmen.

Der Zürcher alt Nationalrat Hans-Ueli Vogt hat es hauchdünn auf das Zweierticket für die Nachfolge von SVP-Bundesrat Ueli Maurer geschafft. Er setzte sich im vierten Wahlgang gegen den Berner Ständerat Werner Salzmann durch. Den Unterschied machte nur eine Stimme.

Laut Fraktionschef Thomas Aeschi erreichte Vogt mit 26 Stimmen just das absolute Mehr. Salzmann kam auf 25 Stimmen, wie am Freitag vor den Medien in Hérémence VS bekannt wurde. Die beiden Regierungsräte Tännler und Blöchliger blieben hingegen chancenlos.

Wie begründet sie SVP das Ticket?

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi sieht in den beiden Kandidaten verlässliche Vertreter der Linie ihrer Partei. Sie seien die Richtigen, um die Schweiz aus der gegenwärtigen Krise zu führen.

Sie hätten sich klar zur Neutralität und gegen eine institutionelle Einbindung in die EU ausgesprochen - ebenso wie die anderen Kandidierenden, sagte Aeschi am Freitag vor den Medien in Hérémence im Unterwallis.

Als weitere Kernthemen nannte der Zuger Nationalrat unter anderem die Steuerung der Zuwanderung, die Energieversorgung und die Stärkung der Armee. Die Schweiz stehe vor grossen Herausforderungen, betonte er.

Was sagen Rösti und Vogt dazu?

Die siegreichen Kandidaten haben das faire Auswahlverfahren und den gemeinsamen Kampf um den frei werdenden Sitz von Ueli Maurer betont. Rösti und Vogt betonten die gemeinsamen Werte wie etwa die Neutralität der Schweiz und tiefere Steuerlast. Sie unterscheide politisch nicht viel, sagten die beiden unisono. Sie hätten aber unterschiedliche Persönlichkeiten.

Rösti sieht sich - anders als von Medien kommentiert - nicht als Favoriten. «Es ist ein Wettkampf.» Er werde alles dafür tun, diesen zu gewinnen. Vogt sagte - angesprochen auf den knappen Sieg über den Berner Ständerat Werner Salzmann: «Wir haben uns Anfang Nachmittag versichert, dass uns nichts auseinanderbringen wird, was auch immer dieser Tag bringen werde.»

(dab/red/sda)