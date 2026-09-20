Abgang der Seco-Chefin: Zwist mit Keller-Sutter soll Budliger Artieda belastet haben

Nach 41 Jahren verlässt Helene Budliger Artieda den Bund. Eine entscheidende Rolle soll das schwierige Verhältnis zu Karin Keller-Sutter gespielt haben – doch auch die Seco-Direktorin selbst wird kritisiert.

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Am Dienstag gab der Bund bekannt, dass Seco-Direktorin Helene Budliger Artieda per Ende März 2027 ihr Amt abgeben wird. Eine Meldung, die diverse Spekulationen auslöste, was hinter dem Abgang steckt. Der Bund erklärte schlicht, Budliger Artieda wolle für die letzten Jahre ihrer beruflichen Laufbahn nochmals eine neue Herausforderung annehmen. Berichten zufolge soll es aber hinter den Kulissen gebrodelt haben.

Helene Budliger Artieda verlässt den Bund Ende März. Bild: keystone

Wie die «NZZ am Sonntag» meldet, soll ein schwelender Streit mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter ein wichtiger Grund für den Abgang der Seco-Direktorin sein. Sie habe keinen Bock mehr auf derart negatives Zeug, soll Budliger diese Woche im kleinen Kreis mitgeteilt haben.

Hintergrund der Fehde zwischen den beiden Spitzenfrauen im Bund ist der Zollstreit mit den USA. Im Sommer 2025 rief Keller-Sutter US-Präsident Donald Trump persönlich an, schaffte es aber nicht, einen Zollhammer für die Schweiz abzuwenden. In der Folge übernahm Helene Budliger Artieda das Zepter: Sie installierte das «Team Switzerland» um Milliardär Alfred Gantner, welches später mit der Übergabe eines Goldbarrens an Trump schweizweit für Schlagzeilen sorgte.

All dies hätte Keller-Sutter und ihrem Umfeld nicht gepasst, schreibt die «NZZ am Sonntag» weiter. Budliger Artieda habe dies gespürt: So habe sie erklärt, dass sie diese Situation belaste. Anfang Sommer soll sie zudem im kleinen Kreis gesagt haben, Keller-Sutter lasse kein gutes Haar an ihr und hätte schlecht über sie geredet.

FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bild: keystone

Zudem wird der FDP-Bundesrätin vorgeworfen, neidisch zu sein. Sie habe ihr den Erfolg nicht gegönnt, soll Budliger Artieda gesagt haben. Nicht nur sie hat dieses Problem: Keller-Sutter habe allgemein ein Problem damit, wenn jemand anderes etwas erreicht und ihr so vor der Sonne stehen könnte. Budliger und ihr Team sollen zudem den Eindruck gehabt haben, bei wichtigen Meetings übergangen worden zu sein. Weitere konkrete Vorfälle sind bislang nicht bekannt.

Karin Keller-Sutter widerspricht diesen Vorwürfen. Auf Anfrage von der «NZZ am Sonntag» antwortet ihr Mediensprecher:

«Die Vorwürfe sind absurd.»

Verschiedene Meinungen in Bundesbern

In Bundesbern scheinen die Meinungen über Budliger Artiedas Abgang derweil gespalten. Ein nicht namentlich genannter Bürgerlicher sagte gegenüber der «NZZ am Sonntag», die Seco-Chefin habe «sich selbst nicht mehr gespürt». Ihre Erfolge seien ihr in den Kopf gestiegen. Zudem habe sie sich zum Teil so benommen, als sei sie die Chefin und nicht Bundesrat Guy Parmelin.

Rückendeckung erhält die 61-Jährige von SVP-Nationalrat Franz Grüter, der als enger Vertrauter gilt. «In einem anderen Land hätte man Frau Budliger einen Verdienstorden an die Brust geheftet», sagt er. Sie habe «die Durchsetzungskraft einer Maggie Thatcher» und sei eine «Ausnahmeerscheinung» in Bundesbern, sagt er.

SVP-Mann Grüter schwärmt von Budliger Artieda. Bild: keystone

Weiter bestätigte Grüter die Darstellung, Budliger Artieda und Keller-Sutter hätten nicht das beste Verhältnis gehabt. «Es ist öffentlich bekannt, dass es zwischen den beiden grosse Spannungen gibt», so der SVP-Mann.

Helene Budliger Artieda hat sich bislang nicht öffentlich zu den Berichten geäussert. Ihrem Umfeld soll sie schlicht mitgeteilt haben, sie habe mit 61 Jahren nun die letzte Chance, in der Privatwirtschaft eine neue Herausforderung anzunehmen. Vor allem hätten die Zollverhandlungen ihre Chancen auf dem Markt nochmals verbessert.

Weiter soll Budliger Artieda gesagt haben, sie hätte sich eigentlich selbst eher in der Wirtschaft gesehen. Dass sie nun satte 41 Jahre für den Bund gearbeitet hat, sei eher per Zufall so gekommen. Geblieben sei sie vor allem deshalb, weil sie mehrmals Beförderungen erhalten habe, welche ihr spannende Jobs ermöglicht hätten. (dab)