Bundesrätin Viola Amherd gab am Mittwoch, 15. Januar, in Bern ihren Rücktritt bekannt. Bild: keystone

«Liebe Maja...» – Das Rücktrittsschreiben von Viola Amherd im Wortlaut

Eine Bundesrätin, ein Bundesrat muss seinen Rücktritt dem Parlament bekannt geben. So tat dies Viola Amherd in einem Brief an Nationalratspräsidentin Maja Riniker.

Sermîn Faki / ch media

Mehr «Schweiz»

«Bern, 15. Januar 2025

Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin, liebe Maja

Hiermit bringe ich Ihnen zuhanden der Eidgenössischen Bundesversammlung zur Kenntnis, dass ich per 31. März 2025 aus dem Bundesrat ausscheiden werde.

Nach über 30 Jahren Arbeit in der Politik, mehr als 25 Jahre in einer Exekutivfunktion, ist es an der Zeit, den Stab an eine unverbrauchte Kraft weiter zu geben. Seit meiner Wahl im Jahre 2018 in den Bundesrat durfte ich dem VBS vorstehen und damit für unsere Bevölkerung und unser Land tätig sein. Diese Aufgabe habe ich im Respekt vor unsere Institutionen, mit Freude und nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt.

Das ist das Rücktrittsschreiben von Viola Amherd. Bild: Screenshot X

Es waren herausfordernde Zeiten mit sich überlappenden Krisen. Die Wichtigkeit der Sicherheitspolitik wurde offensichtlich. Deshalb bin ich dankbar, dass ich auf engagierte Mitarbeitende zählen konnte und dass zahlreiche wichtige Projekte des VBS von Bundesrat, Parlament und Bevölkerung gutgeheissen wurden.

Ich wünsche Ihnen und allen Parlamentsmitgliedern alles Gute in Ihrem Wirken.

Freundliche Grüsse

Viola Amherd, Bundesrätin»

(aargauerzeitung.ch)