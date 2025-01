Viola Amherd tritt zurück – jetzt im Livestream

Mehr «Schweiz»

Viola Amherd hat am Mittwoch ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die Mitte-Bundesrätin will ihr Amt per Ende März 2025 abgeben. Die Walliserin war seit 2018 im Bundesrat.

Hier verkündet Amherd ihren Rücktritt: Video: youtube/der schweizerische bundesrat

Bei der Verkündung des Rücktritts bedankte sich Amherd bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie kritisierte aber auch den «gehässigen» Politstil, der um sich greife.

Erst am Wochenende hatte die SVP den Rücktritt der Verteidigungsministerin gefordert. Dieser habe aber nicht zu ihrem Entscheid geführt.

«Ich bin immer noch in Form. Aber man soll zurücktreten, wenn man noch in Form ist.»

«Ich bin eine, die entscheidet und dann umsetzt», sagte Amherd. Es hätte keinen Sinn ergeben, wenn sie jetzt noch ein halbes Jahr weitergemacht hätte. «Ich bin immer noch in Form. Aber man soll zurücktreten, wenn man noch in Form ist.»

Sie habe keinen Wunsch für eine Nachfolge im Bundesrat, sagte Amherd. Ausser, dass die Person von der Mitte komme.

Viola Amherd am Mittwoch während der Medienkonferenz. Bild: keystone

Nicht alles sei perfekt gelaufen, meinte Amherd. Für die Nachfolgerin oder den Nachfolger bleibe Arbeit zu tun. Aber sie habe «wichtige Pflöcke eingeschlagen».

Besonders das Präsidialjahr werde ihr in guter Erinnerung bleiben, sagte sie vor den Medien in Bern. Die Ziele, welche sie sich fürs Präsidialjahr gesteckt habe, seien erreicht.

Die Mitte-Politikerin äusserte sich auch zur Zeit, die nach ihrer Ankündigung bis zur Wiederbesetzung ihres Sitzes bleibe. «Ich bin fast Seniorin in meinem Departement. Kein anderer Chef ist so lange geblieben», sagte sie. «Ich blieb, weil die Weltlage nicht so schön ist und weil es spannend war.»

Das Departement habe gute Mitarbeitende, und eine neue Person an der Spitze könne sich sehr gut einarbeiten. «In den nächsten Jahren dürfte sich die Situation nicht entspannen», sagte Amherd. «Ich kann deshalb nicht bleiben, bis die Weltlage sich entspannt hat und mit dem Rollator einfahren.»

Amherd hob bei ihrem Rücktritt den Mahnfinger:

«Als zunehmend schwierig für unsere Institutionen, unser demokratisches System und den Erhalt der Schweizer Werte sehe ich die wachsende Polarisierung, die sich ausbreitende Gehässigkeit im politische Diskurs und die vermehrte Durchsetzung von Partikularinteressen durch reine Machtausübung.»

Dieser Entwicklung entgegenzuwirken sei Pflicht der Politik, der Gesellschaft insgesamt und besonders auch der vierten Gewalt.

(cma)

Update folgt