Hier im Video verkündet Bundesrätin Amherd ihren Rücktritt

Die Walliserin warf einen kurzen Rückblick auf ihre rund 30-jährige Politkarriere und bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der von ihr geleiteten Ämter. Nun sei es an der Zeit, den «Staffelstab» weiterzureichen.

Schliesslich stellte sich das Gerücht als korrekt heraus und Amherd, die seit 2018 als Bundesrätin amtet, bestätigte ihren Rücktritt per 31. März 2025. Hier ist der Moment im Video:

Am Ende einer Medienkonferenz zum obligatorischen Armee-Orientierungstag für Frauen gab Mitte-Bundesrätin Viola Amherd ihren Rücktritt bekannt.

