470 Stunden in der Luft: Dieser Bundesrat jettet am häufigsten mit dem Regierungsflieger

Der Lufttransportdienst des Bundes hat mehrere Flugzeuge und Helikopter zur Verfügung, um Regierungsmitglieder und Funktionäre sicher zu transportieren. Das ist die Rangliste unter den Departementschefs.

Er macht seinem Amt alle Ehre: Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) ist mit Abstand am meisten in Bundesratsjets auf Reisen. 2022 befand er sich 135 Stunden in der Luft, davon fast 10 Stunden im Helikopter des Lufttransportdienstes des Bundes. Cassis war im letzten Jahr gleichzeitig auch als Bundespräsident viel unterwegs.

Aussenminister Ignazio Cassis nimmt die Bundesrats-Jets am häufigsten in Anspruch. Bild: keystone

Insgesamt absolvierte der Lufttransportdienst für den Bundesrat und die jeweiligen Botschafterinnen, Staatssekretäre und andere Funktionäre der Departemente 743 Flugstunden - und war damit ähnlich stark ausgelastet wie im Vorjahr mit 755 Stunden. Das zeigt eine neue Statistik des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).

Auf Rang zwei der Vielflieger-Statistik schafft es mit etwas mehr als 73 Stunden der frühere Finanzminister Ueli Maurer (SVP). Interessanterweise ist er im vergangenen Jahr nicht ein einziges Mal in einen Helikopter des Bundes gestiegen.

Gewohntes Transportmittel: Bundesrat Alain Berset blickt aus einem Super Puma Helikopter der Schweizer Armee auf dem Flug von Bern-Belp. Bild: KEYSTONE

Dies ganz im Gegensatz zum aktuellen Bundespräsidenten Alain Berset (SP), der die Rangliste mit den beanspruchten Helikopterdiensten abermals anführt: Fast 30 Heli-Flugstunden notiert die Statistik. An diesen Wert kommt einzig die Bundeskanzlei annähernd heran. Wobei hier - wie auch bei den Transportdiensten in den Departementen - nicht aufgeschlüsselt ist, wer tatsächlich im Helikopter sass.

Zweithäufigster Helikopter-Flieger ist Guy Parmelin (SVP) mit mehr als 17 Flugstunden. Ähnlich wie Berset nutzte der Waadtländer dafür die Flugzeuge des Transportdienstes kaum. Die beiden Romands sind Heli-Fans, bilden im Bundesrat aber das Schlusslicht, was die Bundesratsjets betrifft: Knapp 20 Stunden flog Parmelin damit, 21 Stunden Berset. Wie häufig Berset indes alleine in seiner Cessna reiste, ist in der Statistik genauso wenig überliefert wie die Reisen der Bundesratsmitglieder auf Linienflügen.

Parmelin und Berset liegen bei der Nutzung des Bundesratsjets hinter der früheren Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga (SP), nicht aber in der Gesamtrechnung: Sommaruga flog am allerwenigsten mit 25 Flugstunden 2022. Sie nahm auch gerne medienwirksam den Zug, um in Europa zu reisen.

Begeisterte Zugreisende: alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga, hier an der Jubiläumsfeier der «Spanisch-Brötli-Bahn» 2022. Bild: keystone

Fehlen im Mittelfeld die beiden Bundesrätinnen Viola Amherd (Mitte) mit 67 Flugstunden und Karin Keller-Sutter (FDP) mit 42.

Blick in das Cockpit des Dassault Falcon 50 des Bundesrats (Archivaufnahmen) Bild: KEYSTONE

Auffällig ist an der Statistik: Der Falcon 50 Jet des französischen Herstellers Dassault rangiert als beliebtestes Flugzeug. Wohingegen die Regierung im Februar 2022 entschieden hat, den Bundesratsjet PC-24 von Pilatus zu verkaufen.

Wie viel CO2 bei der Fliegerei ausgestossen wurde, ist nicht erfasst. Allerdings hält das VBS in der Mitteilung fest, dass die CO2-Emissionen der Flüge «über Bescheinigungen vollständig kompensiert» werden. Darüber hinaus sei geplant, in Zukunft zunehmend nachhaltigen Treibstoff beizumischen. (wan/ch media)