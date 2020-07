Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: So erlebten ÖV-Reisende den Tag 1 der Maskenpflicht



bilder: watson

Mit der Maske auf den See: «Das ist schon erklärungsbedürftig»

Mit dem heutigen Tag gehört der Mund-Nasen-Schutz in der Schweiz zum Landschaftsbild. Eine Schifffahrt auf dem Thunersee zeigt Widersprüche des Masken-Obligatoriums auf.

Es ist ein Traumtag auf dem Thunersee, der in die Geschichte eingeht. Seit heute Montag müssen ÖV-Reisende landauf landab eine Maske tragen – davon sind die Passagiere der Kursschiffe nicht ausgenommen.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Mit voller Kraft überquert die MS Thun von Gunten den See Richtung Interlaken. Eine steife Brise bläst Ivan (22) und seiner Freundin Gonina (22) entgegen. Für sie ist es der erste Tag an dem sie für längere Zeit eine Maske tragen. «Ich bekomme chli wenig Schnuuf und schwitze stark», sagt Ivan. Es sei schon komisch, dass man ausgerechnet an der frischen Luft auf dem See eine Maske tragen müsse. Und etwa im Ausgang nicht. «Aber es ist wie es ist. Hauptsache, es stecken sich weniger Leute an», fügt Gonina an.

«Mich stört, dass ich die Mimik meines Gegenübers nicht mehr erkenne. Da geht etwas in der zwischenmenschlichen Kommunikation verloren.»

Das Schiff fährt aus dem Spiezer Hafen aus. Yvonne (60) zuckt mit den Schultern, als sie der watson-Reporter auf die ersten Masken-Erfahrungen anspricht. «Mich stört, dass ich die Mimik meines Gegenübers nicht mehr erkenne. Da geht etwas in der zwischenmenschlichen Kommunikation verloren.»

Eine Augenschein auf dem Schiff zeigt: Es tragen fast alle Passagiere einen Mundschutz. Ein einzelner Raucher pafft mit heruntergezogener Maske vor sich hin. Andere Leute verziehen sich alleine in verwaiste Ecken und entledigen sich dann kurzzeitig der Maske, um Luft zu schnappen – obwohl es dafür auch einen einfacheren Weg gäbe.

Im Schiffs-Restaurant gilt keine Maskenpflicht: «Hier prallen zwei Gesetze aufeinander. Das ist schon etwas erklärungsbedürftig.»

Während die Passagiere draussen eine Maske tragen müssen, dürfen sich sich den Mundschutz drinnen im Bordrestaurant entledigen. «Hier prallen zwei Gesetze aufeinander», erklärt ein Matrose. Im Innenbereich gelten die BAG-Regeln für die Gastronomie, die keine Maskenkpflicht vorsehen. Im Aussenbereich hingegen herrscht ÖV-Maskenobligatorium. «Das ist schon etwas erklärungsbedürftig», sagt der BLS-Angestellte.

Davon lässt sich Annette (60) nicht beirren. Zusammen mit ihrem Mann gniesst sie die herrliche Aussicht auf die Berner Alpen. «Meine Sonnenbrille beschlägt immer wieder. Aber das ist nicht weiter tragisch. Heuer ist einfach ein schräges Jahr.»

So war der erste Tag mit Maskenpflicht im ÖV Video: watson/Lea Bloch, Jara Helmi

An 2020 werden sich bestimmt auch die zwei kleinen Kinder von Sven (53) aus Frutigen erinnern. «Sie wollen unbedingt eine Maske tragen, obschon sie gar nicht müssten. Da habe ich natürlich nicht lange weiter diskutiert», sagt er und knipst ein Selfie. Wie viele andere Fahrgäste auch, die ihren ersten Masken-Trip fotografisch festhalten.

Wie reagieren Tiere auf die vielen maskierten Menschen? Eine Frau aus dem Baselbiet sitzt mit ihren Vierbeiner auf dem Boot. «Wir gewöhnen unsere Hunde an der Fasnacht an Lärm und Masken. Darum hat sie keine Probleme. Andere Hunde könnten schon verwirrt sein.»

Die MS Thun läuft im Zielhafen Interlaken ein. Die Passagiere gehen von Bord, viele nehmen die Maske ab und holen tief Luft. Eine BLS-Angestellte ist zufrieden über die erste Tour mit Maskentragpflicht. «Ich habe nur drei Hygienemasken verkauft. Dies an Personen, die spontan auf das Schiff zustiegen und darum keine Maske bei sich hatten.»

So lief es sonst im ÖV

Egal ob in Trams, Bussen oder Zügen: Die allermeisten Passagiere trugen laut einer Zwischenbilanz diverser ÖV-Betriebe am ersten Tag des Maskenobligatoriums einen Mundschutz.

So auch im BLS-Regioexpress von Bern nach Spiez, wo der watson-Reporter eine maskierte Wandergruppe antrifft. Fritz (64) ist froh, dass endlich Maskenpflicht herrscht. «Es fühlt sich zwar komisch an. Aber jetzt herrscht Klarheit. Man muss nicht mehr dauernd abwägen, ob man eine Maske tragen soll.»

Susanne (55) ist ebenfalls erleichtert. In den letzten Wochen sei sie mehrmals von Leute im Zug angepöbelt worden, weil sie schon damals eine Maske getragen habe. «‹Bist du krank und ansteckend?› Solch doofe Bemerkungen muss ich mir jetzt nicht mehr anhören.»

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Maskenpflicht im Zug: Bilder, die zeigen, so geht es nicht! Das sagt das Volk zur Maskenpflicht Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter