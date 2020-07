Analyse

Die ersten Ratten verlassen das sinkende Trump-Schiff

IT-Milliardär Peter Thiel wendet sich ab, die Wall Street richtet sich auf eine Biden-Präsidentschaft ein. Donald Trump setzt derweil unverdrossen auf «white power».

Peter Thiel ist ein Exot in der Tech-Szene. Er ist libertär, streng gläubig und schwul. Er ist auch einer der wenigen Trump-Fans dieser Szene. 2016 hielt er am Parteitag der Grand Old Party (GOP) eine flammende Rede für Trump. Als dieser Präsident wurde, gefiel sich Thiel in der Rolle eines Tech-Beraters. Die meisten Silicon-Valley-Grössen haben es sonst mit den Demokraten.

2016 hat Thiel auch grosszügig für die Trump-Kampagne gespendet. Geschmerzt hat ihn das nicht wirklich. Als Mit-Gründer …