Schweiz

Coronavirus

So kam das Coronavirus in die Schweiz – eine Chronologie



Wuhan ist nicht weit – so kam das Coronavirus in die Schweiz



57 Tage – also keine zwei Monate – dauerte es von den ersten Meldungen über ein neuartiges Virus in China bis zum ersten Coronavirus-Fall in der Schweiz. Ein Rückblick.



31. Dezember

Erste Meldungen über eine mysteriöse Lungenkrankheit, die in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen ist, werden publiziert. 27 Erkrankte sind identifiziert.

Bild: EPA

11. Januar

Erstmals stirbt ein Patient an der neuen Lungenkrankheit. Sieben Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand.

Bild: EPA

15. Januar

Das neuartige Coronavirus wird erstmals im Ausland bestätigt. Der Erreger wird mit Hilfe einer Genom-Analyse bei einer Frau in Thailand nachgewiesen.

Bild: EPA

>>> Hier geht es zum Liveticker mit den aktuellen Entwicklungen

22. Januar

Krisentreffen der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf. Die Flughäfen Zürich und Genf warten vorerst ab.

Bild: EPA

23. Januar

Die chinesischen Behörden riegeln die Elf-Millionen-Metropole Wuhan ab. Das BAG äussert sich «eher beunruhigt» über die Dynamik und Entwicklung des Coronavirus.

Bild: EPA

25. Januar

Die neue Lungenkrankheit breitet sich in China stark aus und erreicht Europa. In Frankreich werden drei Fälle nachgewiesen.

Bild: EPA

26. Januar

Der Bund verschärft die Meldepflicht zum Coronavirus. Ärzte und Laboratorien müssen Fälle mit Verdacht auf eine Corona-Infektion innerhalb von zwei Stunden den Behörden melden.

Bild: AP

30. Januar

Das BAG schaltet eine kostenlose Hotline auf, um Fragen zum Coronavirus aus der Bevölkerung zu beantworten.

Bild: KEYSTONE

7. Februar

In der Schweiz stehen Flugpassagiere im Fokus der Vorbeugungen gegen das Coronavirus. An den Flughäfen werden sie mit Flugblättern über die Erkrankung informiert.

Bild: EPA

12. Februar

Die Post nimmt bis auf Weiteres keine Briefe oder Pakete nach China mehr an. Wegen des Coronavirus-Ausbruchs sind viele Flüge nach China eingestellt worden.

Bild: KEYSTONE

21. Februar

Die Schweizer Gesundheitsbehörden nehmen über 20 Personen in der Schweiz in Quarantäne.

Bild: KEYSTONE

25. Februar

In der Schweiz wird erstmals ein Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt.

Bild: KEYSTONE

28. Februar

Der Bundesrat verbietet alle Grossevents mit mehr als tausend Personen. Er ruft die «besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz aus. Er erlässt drei Hygieneregeln.

Bild: KEYSTONE

2. März

Erstmals wurde eine Übertragung innerhalb der Schweiz bestätigt. Der Bund verschärft seine Kampagne und erlässt drei weitere Hygiene-Regeln.

Bild: KEYSTONE

4. März

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ergänzt seine Hygiene-Empfehlungen. Neu dazugekommen ist die Anweisung, Abstand zu halten.

Bild: KEYSTONE

5. März

Das erste Coronavirus-Todesopfer in der Schweiz: Ein 74-jährige Frau stirbt im Universitätsspital Lausanne. Insgesamt zählt die Schweiz 87 bestätigte Infektionen.

Bild: KEYSTONE

6. März

Der Bundesrat rät von Besuchen in Alters- und Pflegeheimen sowie Spitälern ab. ÖV-Reisen in Stosszeiten sollen wenn möglich vermieden werden.

Bild: KEYSTONE

8. März

In Liestal BL stirbt das zweite Corona-Opfer der Schweiz. Die Zahl der Infizierten steigt auf 281.

Bild: KEYSTONE

11. März

Der Kanton Tessin ruft den Notstand aus und schliesst alle nicht-obligatorischen Schulen. Auch sämtliche Kinos, Theater, Schwimmbäder, Clubs und ähnliches werden geschlossen. Die Zahl der Infizierten steigt schweizweit auf 645 Fälle

Bild: KEYSTONE

13. März

Der Bundesrat schliesst alle Schulen. Veranstaltungen ab 100 Personen werden verboten. In Restaurants dürfen sich nur noch 50 Personen aufhalten. 10 Milliarden Soforthilfe stehen für die Wirtschaft bereit.

Bild: TI-PRESS

14. März

Einzelne Skigebiete bleiben trotz Verbot offen. Bundesrat Berset spricht ein Machtwort.

Bild: KEYSTONE

15. März

Das Parlament bricht seine Frühlingssession ab. In der Schweiz sind 2220 Fälle positiv getestet. Basel-Land schliesst alle Restaurant und Läden, die nicht der Grundversorgung dienen.

Bild: KEYSTONE

16. März

Der Bundesrat erklärt die «ausserordentliche Lage». Truppen werden mobilisiert, Veranstaltungen verboten. Geschäfte und Lokale müssen schliessen, nur Lebensmittelläden und Gesundheitseinrichtungen bleiben offen. Die Grenzen werden geschlossen.

Bild: KEYSTONE

18. März

Der Bundesrat rationiert einzelne Schmerzmittel wir Dafalgan. Zudem wird die Volkabstimmung vom 17. Mai verschoben, Betreibungen sind bis am 4. April verboten.

Bild: KEYSTONE

19. März

Das Angebot des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz wird schrittweise reduziert. Alle Urlaube in Rekrutenschulen und Wiederholungskursen sind gestrichen. Der Kanton Uri verhängt eine Ausgangssperre für Menschen über 65 Jahre.

Bild: KEYSTONE

20. März

Der Bundesrat verbietet Versammlungen mit mehr als 5 Personen. Zudem lanciert er ein 32-Milliarden-Hilfspaket für die Wirtschaft. Die Städte Zürich und Bern sperren einzelne Areale ab.

Bild: KEYSTONE

21. März

Der Kanton Uri hebt die de Ausgangssperre für Senioren wieder auf. Die vom Bund beschlossenen Regeln lassen den Kantonen keinen Spielraum. 6113 Fälle sind der Schweiz bestätigt. 56 Personen sind verstorben.

Bild: KEYSTONE

22. März

Das Tessin schliesst alle Baustellen und alle Betriebe, die die Hygienemassnahmen und Abstandsregeln nicht einhalten können.

Bild: TI-PRESS

23. März

Rund 15'000 Schweizerinnen und Schweizer sind im Ausland blockiert. Das Aussendepartement hat die grösste Rückholaktion aller bisherigen Zeiten gestartet.

Bild: KEYSTONE

24. März

In der Schweiz gibt es bereits 90 Todesfälle. Fast 9000 Personen haben sich mit dem Virus angesteckt.

Bild: EPA

(mlu/cma/sda)

Abonniere unseren Newsletter