National League und Swiss League verschieben den Saisonstart auf den 1. Oktober

Die höchsten Schweizer Eishockey-Ligen starten am Donnerstag, 1. Oktober in die Meisterschaft. watson-Eismeister Klaus Zaugg hat bereits am Mittwochmorgen darüber berichtet. Nun bestätigten die Klubs der National League und Swiss League den Entscheid an der ausserordentlichen Ligaversammlung in Ittigen. Ursprünglich war der 18. September als Startdatum vorgesehen.

Hintergrund des Beschlusses ist der Bundesrats-Entscheid vom vergangenen Mittwoch: Per 1. Oktober wird das bisherige Verbot von …