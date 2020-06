International

Coronavirus Update: St.Gallen seit 14 Tagen ohne neuen Fall, USA steigen weiter steil an

Während sich die Lage in der Schweiz wieder etwas beruhigt, nimmt die Verbreitung des Virus international weiter zu. Alle relevanten Zahlen auf einen Blick.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Letzte Aktualisierung am Freitag, 12. Juni 2020, 16.00 Uhr.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Corona in der Schweiz

Am 24. Februar 2020 fiel der erste Test in der Schweiz positiv aus: Eine Person im Tessin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten neuen Fälle an einem Tag gab es bisher am 27. März mit 1390 Meldungen. So hat sich die Kurve in der Schweiz seit Beginn entwickelt:

Anzahl täglicher Neuinfektionen in der Schweiz

In der Schweiz scheint das Coronavirus aktuell unter Kontrolle zu sein. In diversen Kantonen wurden in den letzten zwei Wochen keine neuen Infektionen mehr gemeldet.

Anzahl Positiv Getestete in den letzten 14 Tagen

Bisher am meisten positiv Getestete im Vergleich zur Einwohnerzahl verzeichnet Genf, am wenigsten Schaffhausen.

Positiv Getestete pro 100'000 Einwohner nach Kanton

Den ersten Todesfall meldete das Bundesamt für Gesundheit am 5. März im Kanton Waadt. Während der intensivsten Zeit der Pandemie forderte COVID-19 teilweise über 60 Todesopfer täglich.

Anzahl täglicher Todesfälle in der Schweiz

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl verzeichnet der Kanton Tessin die meisten Todesopfer. Keine Todesopfer hatten die beiden Kantone Obwalden und Appenzell Innerrhoden zu verzeichnen.

Tote pro 100'000 Einwohner nach Kanton

Am gefährlichsten ist COVID-19 für ältere Personen. Das zeigt sich auch in der Sterblichkeitsrate nach Altersgruppen.

Auch die Hospitalisierungen sind bei älteren Menschen deutlich häufiger. Bei Kindern unter 10 Jahren ist sie verhältnismässig hoch, weil Kinder häufig erst mit starken Symptomen getestet werden – und demnach auch entsprechend hospitalisiert werden müssen.

Corona-Fälle weltweit

Ausgebrochen ist die Pandemie in Asien. Danach erreichte sie Europa und Nordamerika. Inzwischen sind alle Kontinente von COVID-19 betroffen. Insbesondere im Nahen Osten und in Südamerika ist die Situation sehr beunruhigend, während sich die Lage in Europa zu entspannen scheint.

Tägliche Neuinfektionen nach Weltregion

In absoluten Fallzahlen gesehen, sind die USA am stärksten betroffen. Über 2 Millionen Menschen wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

15 Länder mit den höchsten Fallzahlen und die Schweiz

Die nachfolgende Tabelle zeigt die 15 Länder mit den meisten Toten pro 100'000 Einwohner – sofern sie mehr als 3 Millionen Einwohner haben.

15 Länder mit den meisten Toten pro 100'000 Einwohner

Die Kurve der Schweiz ist bereits abgeflacht, ebenso bei einigen unserer Nachbarländer. In den USA und in Schweden zeigt sie allerdings noch immer steil nach oben.

Entwicklung Fälle pro 100'000 Einwohner ausgewählter Länder

Der Blick auf die Weltkarte zeigt es: Es gibt kaum noch ein Land, das nicht vom Coronavirus betroffen ist. Einzig die hier pink eingefärbten Länder haben gemäss der WHO noch keinen Fall gemeldet. Namentlich sind dies:

Föderierte Staaten von Mikronesien

Kiribati

Macau

Marshallinseln

Nauru

Nordkorea

Palau

Samoa

Salomonen

Tonga

Turkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

Das muss nicht heissen, dass es dort keine Fälle gab. Die allermeisten der 13 Staaten sind entweder kleine Inseln oder sehr verschlossen (z. B. Nordkorea). Für die Region Westsahara (hellgrau) gibt es gemäss der WHO keine anwendbaren Daten. Als letztes neu betroffenes Land kam am 15. Mai Lesotho dazu.

