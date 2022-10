Die EU-Kommission hat neu Corona-Impfstoffe für Babys ab sechs Monaten zugelassen. Die Impfdosen der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna sind deutlich niedriger bei Kleinkindern und Babys. Ob die Corona-Impfung Babys tatsächlich verabreicht wird, obliegt den einzelnen EU-Staaten. In der Schweiz wurde bisher keine Empfehlung für Babys ausgesprochen.

Laut BAG haben sich zum jetzigen Zeitpunkt fast alle Personen in der Schweiz entweder geimpft und/oder Covid-19 durchgemacht. Heisst: Unser Immunsystem hat sich mit dem Coronavirus «auseinandergesetzt» und die aktuellen Virusvarianten verursachen zudem mildere Krankheitsverläufe.

Winter is coming: Soll ich mich jetzt gegen Corona boostern?

Durch vermehrte Kontakte in Innenräumen wird das Coronavirus nun wahrscheinlich häufiger zirkulieren. Für wen jetzt eine Booster-Impfung empfohlen wird.

Coronavirus: Was du wissen musst

Während es draussen kälter wird, sinkt die Angst vor einer grossen Energiekrise. Wirtschaftsminister Guy Parmelin warnt aber davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen, und sagt: Die grosse Belastungsprobe erwartet die Schweiz erst später.

Es ist Wochen her, seit sich Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) zuletzt in einem Interview erklärt hat. Offene Fragen gibt es viele: Die Unsicherheit der Wirtschaft ist gross, in der Ukraine konzentriert sich der Krieg auf die Energie-Infrastruktur, der Winter und mit ihm die Angst vor einer Mangellage von Strom und Gas rückt immer näher. Im Gespräch mit CH Media äussert sich Parmelin zu den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft - und nimmt erstmals Stellung zum Bundesratsrennen seiner Partei.