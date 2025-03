Am 2. März hatte Oehler noch seinen 83. Geburtstag gefeiert. (ome)

Oehler führte viele Jahre lang erfolgreich die AFG Arbonia-Forster-Gruppe. Zudem war er auch jahrelang in der Politik tätig, er sass für die CVP von 1971 bis 1995 im Nationalrat.

Der Ostschweizer Unternehmer und ehemaliger CVP-Nationalrat Edgar Oehler (†83) ist tot. Dies vermeldet das «Tagblatt». Gemäss dem Bericht ist Oehler in der Nacht auf Donnerstag verstorben.

Edgar Oehler ist in der Nacht auf Donnerstag gestorben.

Edgar Oehler ist in der Nacht auf Donnerstag gestorben. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Unbekannte überfallen Hotel in Verbier VS und fesseln Nachtwächter

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch ein Hotel in Verbier VS überfallen. Sie fesselten den Nachtwächter und entwendeten einen Safe, bevor sie flüchteten.