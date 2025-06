Schweizer Autorin Gertrud Leutenegger ist gestorben

Leutenegger wurde 1948 in Schwyz geboren, nach einer pädagogischen Ausbildung studierte sie zunächst Regie an der Schauspiel-Akademie Zürich und arbeitete danach als Regieassistentin am Hamburger Schauspielhaus. Auf sich aufmerksam machte sie zunächst als Lyrikerin, bevor sie 1975 als Romanautorin mit «Vorabend» debütierte. Ihr Werk umfasst Romane, Erzählungen, Gedichte und dramatische Texte. (dab/sda/dpa)

Leuteneggers Werk, das neben Prosa auch Lyrik umfasst, wurde mehrfach ausgezeichnet. 2010 wurde sie in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt berufen.

Die Schweizer Schriftstellerin Gertrud Leutenegger ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 76 Jahren in Schwyz, wie der Suhrkamp Verlag der Deutschen Presseagentur dpa auf Nachfrage mit Bezug auf ihre Tochter bestätigte.

