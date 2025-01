Mehdi Delaram mit seiner prominenten Kundin Ursula von der Leyen in seinem Atelier in Solothurn: Seit zehn Jahren vertraut die EU-Chefin auf die Handwerkskunst der Friseurmeisters. Bild: zvg

Ursula von der Leyen in Solothurn erwischt: Was die EU-Chefin weit weg von Davos treibt

In Mehdi Delarams Coiffeursalon in Solothurn war am Sonntag Hochbetrieb: Die EU-Chefin persönlich kam vorbei. So kam es dazu.

Fabian Hock / ch media

Als Stargast am WEF kommt es besonders auf den Auftritt an. Das weiss auch Ursula von der Leyen. Ganz wichtig dabei: die Haare. Vor ihrem Besuch in Davos legte die EU-Chefin deshalb einen Zwischenstopp beim Coiffeur ein. Nicht irgendwo, sondern bei Mehdi Delaram in Solothurn.

Seit etwa zehn Jahren – mit Corona-bedingtem Unterbruch – vertraut von der Leyen auf die Handwerkskünste des 44-jährigen Friseurmeisters. Kennengelernt haben sie sich in Berlin. Delaram arbeitete damals für den Promi-Coiffeur Udo Walz.

EU-Kommissionschefin Ursula Von der Leyen (links) mit Bundespräsidentin Viola Amherd am Bürgenstock-Gipfel im Sommer 2024. Bild: keystone

Inzwischen schneidet, kämmt und föhnt Delaram in seinem Atelier Solothurn. Vor einigen Wochen habe ihn von der Leyen kontaktiert und gefragt, ob sie vor dem WEF vorbei schauen könnte, erzählt er. «Natürlich habe ich mich sehr darüber gefreut und wir haben einen Termin arrangiert.» Für eine solch hochkarätige Kundin arbeitet man dann gerne auch mal sonntags.

Der Aufwand für einen solchen Besuch ist immens. Zuerst kommen von der Leyens Sicherheitsleute vorbei und checken alles, sagt Delaram. Danach meldet sich die Kantonspolizei. Mit vier Fahrzeugen holten sie die EU-Kommissionspräsidentin vom Flughafen in Basel ab und brachten sie in Delarams Atelier.

Dort angekommen sei nicht nicht anders als jede andere Kundin: «Als Mensch ist sie äusserst angenehm, hat keine Allüren, ist sehr respektvoll», sagt der Meistercoiffeur.

Dass seine Kunden von weiter weg anreisen, um sich von ihm in Solothurn einen Haarschnitt verpassen zu lassen, sei dabei gar nicht so ungewöhnlich. «Manche verbinden einen Termin mit einem Wochenende in der wundervollen Barockstadt», sagt Delaram.

Darunter dürften auch einige bekannte Namen sein. Delaram frisierte bereits bei Germany's Next Topmodel, der Berlin Fashion Week und der Bambi Verleihung.

Bei ihm sei indes jeder willkommen, sagt er, egal, ob prominente Persönlichkeit oder nicht. «Ich möchte allen meinen Kunden das Gefühl geben, besonders zu sein.»

Für Ursula von der Leyen ging's am Sonntag frisch frisiert und gestylt weiter nach Davos. Letzte Woche lag sie mit einer Lungenentzündung noch flach. Anfang Jahr war sie deswegen sogar einige Tage im Spital. Inzwischen ist sie wieder fit – und perfekt frisiert fürs WEF. Am Dienstagvormittag hat sie dort ihren grossen Auftritt.