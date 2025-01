Das waren noch Zeiten! Trump und die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Bild: KEYSTONE

Trump nur online am WEF – Selenskyj kommt nach Davos

Der designierte US-Präsident Donald Trump wird am WEF präsent sein. Er soll am Donnerstag, 23. Januar eine Online-Ansprache halten. Vor Ort in Davos anwesend wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein.

Das teilten die Organisatoren des Davoser Weltwirtschaftsforums (WEF) am Dienstag an einer virtuellen Medienkonferenz mit. Donald Trump wird am Montag, 20. Januar das Amt des US-Präsidenten in Washington übernehmen. Am selben Tag startet das 55. Weltwirtschaftsforum in Davos. Während seiner ersten Amtszeit besuchte Trump bereits das WEF.

Vom 20. bis 24. Januar treffen sich im Bündner Ferienort Davos knapp 3000 Gäste, darunter Spitzenpolitiker, Unternehmensführer und Vertreter gesellschaftlicher Organisationen sowie Medien. Sie diskutieren über globale Herausforderungen.

Der syrische De-facto-Aussenminister al-Shaybani kommt ans WEF. Bild: keystone

Den Auftakt machen nächsten Montag die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen mit dem chinesischen Vize-Premier Ding Xuexiang. Erneut vor Ort sein wird Argentiniens Präsident Javier Milei, genauso wie der neue syrische De-facto-Aussenminister Asaad Hassan al-Shaybani.

Selenskyj reist nach Davos

Der ukrainische Präsident Selenskyj werde am Dienstag in Davos sein, sagte Borge Brende, CEO des WEF. Selenskyj war bereits vergangenes Jahr ans Forum gereist.

Der Leitsatz für dieses Jahr lautet «Collaboration for the Intelligent Age» («Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter»). Das Forum stehe einerseits im Zeichen geo-wirtschaftlicher Ungewissheit, von Handelsspannungen, kultureller Polarisierung sowie der Angst vor dem Klimawandel und andererseits des Versprechens, dass Innovationen die Produktivität und den Lebensstandard steigern. (rbu/sda)