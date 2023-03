Polizeirapport

Berner Polizei deckt Online-Drogenhandel in Millionenhöhe auf

Im Kanton Bern haben Behörden einen Online-Drogenhandel in Millionenhöhe aufgedeckt. Drei mutmassliche Plattformen-Betreiber sollen Betäubungsmittel an rund 1000 Abnehmer im In- und Ausland verkauft haben. Drei Männer und eine Drogenkurierin sind in Untersuchungshaft.

Drei Schweizer im Alter von 26, 28 und 31 Jahren betrieben nach Polizeiangaben mutmasslich die Drogen-Plattformen «Heisenbergs Apotheke» und «Candy Shop by Vespair».

Es gab demnach Hinweise, dass über den Messenger-Dienst Telegram und im Darknet verschiedenste Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente zum Verkauf angeboten wurden. Nach Bezahlung durch Bitcoins wurden die Bestellungen per Post an die Kunden verschickt.

Nachdem bei der Kantonspolizei Bern Hinweise eingegangen waren, wurden im Februar 2022 unter der Leitung der kantonalen Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Kuriere identifiziert

Zwei weitere Drogenkuriere und eine weitere Drogenkurierin konnten ebenfalls identifiziert werden.

Alle sieben beschuldigten Personen werden sich wegen qualifiziertem Betäubungsmittelhandel vor der Justiz verantworten müssen, wie es in einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei vom Freitag hiess. Die Ermittlungen zum grossangelegten Drogenhandel dauern an.

Ein mutmasslicher Plattformen-Betreiber konnte am 25. Oktober vergangenen Jahres in Grenchen SO angehalten werden. Kurz darauf wurden zwei mutmassliche Drogenkuriere im Alter von 27 und 37 Jahren sowie zwei mutmassliche Drogenkurierinnen im Alter von 32 und 35 Jahren in den Kantonen Zürich und Luzern aufgegriffen.

Am Ende konnten zwei weitere mutmassliche Plattformen-Betreiber identifiziert und am 28. Februar in Lausanne VD angehalten werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse legen laut Kapo Bern nahe, dass der Aufbau des Drogenhandels offensichtlich an eine amerikanische Fernsehserie angelehnt war.

Quellen

(sda)