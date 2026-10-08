bedeckt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

Pensionskasse des Bundes: Cyberangriff auf Publica-Softwarefirma

Cyberangriff auf Software-Lieferanten des Bundes: Hacker erbeuten Daten

Mit Publica ist eine der grössten Pensionskassen der Schweiz betroffen. Die Hintergründe des Datendiebstahls sind unklar.
08.10.2026, 07:5208.10.2026, 08:07

Bei einem Cyberangriff auf einen externen Softwarelieferanten der Pensionskasse des Bundes Publica sind Daten abgeflossen. Welche Daten genau betroffen sind, ist noch unklar. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, wie Publica am Donnerstag mitteilte.

Der Softwarelieferant hatte den Angriff Ende September festgestellt und daraufhin Strafanzeige erstattet. Zudem informierte das Unternehmen die zuständigen Bundesstellen, Publica sowie weitere Kunden. Derzeit werde gemeinsam mit verschiedenen Bundesstellen abgeklärt, in welchem Umfang Daten der Pensionskasse betroffen seien.

Betroffene informiert

Publica habe die versicherten Personen inzwischen über den Datenabfluss, mögliche Folgen und die ergriffenen Massnahmen informiert. Andere Bundesstellen unterhalten laut Mitteilung keine Geschäftsbeziehungen mit dem betroffenen Softwarelieferanten.

Weitere Angaben zur Identität des Lieferanten oder zur Art der abgeflossenen Daten machte Publica nicht.

Die Publica gehört zu den grössten Pensionskassen der Schweiz. Sie versichert unter anderem Mitarbeitende der Bundesverwaltung und des ETH-Bereichs. Ende 2025 zählte sie rund 70'000 aktive Versicherte und 41'600 Rentenbeziehende. Die Bilanzsumme belief sich auf knapp 45 Milliarden Franken.

(sda/awp)

Das könnte dich auch interessieren:

Ransomware-Attacke gegen Schweizer Gesundheits-Dienstleister – sensible Daten geleakt
Ransomware-Attacke gegen Schweizer Gesundheits-Dienstleister – sensible Daten geleakt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Russische Hacker beeinflussen politische Debatten
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Streit um Teilzeit: Eine neue Studie zeigt Überraschendes
Viele Männer würden gern Teilzeit arbeiten, aber nur ein Bruchteil tut es. Warum verhalten sich gerade Lastwagenchauffeure und Firmenchefs so ähnlich? Erkenntnisse einer Studie.
Macht der wirtschaftliche Erfolg der Schweiz die Leute bequem? Die vom Arbeitgeberverband und von anderen wirtschaftsnahen Kreisen vertretene These von der Teilzeitarbeit als neuem Phänomen polarisiert – zu Recht.
Zur Story