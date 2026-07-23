sonnig17°
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

Wingo-Abos werden trotz Werbeversprechen erneut teurer

wingo
Wingo macht zurzeit seine Kunden hässig.Bild: wingo.ch

Trotz «lebenslangem» Tiefpreis-Versprechen: Wingo wird erneut teurer

Wingo warb mit dem Versprechen «lebenslang nur 19.95 Franken». Nun müssen Kundinnen und Kunden erneut eine Preiserhöhung hinnehmen.
23.07.2026, 09:4923.07.2026, 09:50

Wingo, das günstige Tochterunternehmen der Swisscom, gab bezüglich seiner Handy-Abos das Versprechen: «Lebenslang nur 19.95». Nun gibt's für die Kundschaft wiederholt Preiserhöhungen.

Genauer erhielten Wingo-Kunden vor Kurzem die Nachricht, dass ihr bisheriges Mobile-Abo eingestellt wird und Anfang September automatisch durch ein neues ersetzt wird. Dieses inkludiert zwar mehr Leistungen, kostet aber einen Franken mehr pro Monat.

Auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» bestätigte das Unternehmen, dass «der grösste Teil der Kundinnen und Kunden» auf neue Mobile-Abos umgestellt wird. Begründet wird das Ganze mit einem überarbeiteten Portfolio.

10 Abo-Modelle werden eingestellt

Zehn bisherige Abo-Modelle werden künftig eingestellt und durch neue ersetzt. Diese bieten unter anderem mehr Roaming sowie zusätzliche Sicherheitsfunktionen und sollen den veränderten Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden besser entsprechen.

Dass die Änderungen besonders delikat sind, liegt an einem früheren Werbeversprechen. Wingo warb lange mit einem «lebenslangen Preis» beziehungsweise «lebenslangen Konditionen». Im August 2023 wurde dieses Versprechen jedoch durch einen «lebenslangen Rabatt» ersetzt. So kann Wingo trotz des Rabatts den Listenpreis des Abos erhöhen, womit der Abo-Preis am Ende teurer ist.

Kritik des Konsumentenschutzes

Schon vergangenes Jahr erhöhte Wingo die Preise ihrer Abos. Dies sorgte für viel Kritik vonseiten der Kundschaft wie auch des Konsumentenschutzes. Die Ombudscom, die Schweizer Schlichtungsstelle für Telekommunikation, kam nach einem vergleichbaren Fall zum Schluss: Ein «lebenslanger Preis» gelte dauerhaft. Nachdem sich auch noch der «Kassensturz» einschaltete, gab Wingo nach: Kundinnen und Kunden durften ihr bisheriges Abo weiterführen mit dem Versprechen, auf 5G zu verzichten.

Auch diesmal können Kundinnen und Kunden ihr bisheriges Abo behalten. Dafür verzichten sie allerdings auf die Vorteile der neuen Angebote. Voraussetzung ist, dass sie sich bis Ende August bei Wingo über die Website oder telefonisch unter der Gratis-Hotline 0800 266 766 melden.

(kek)

Sunrise, Salt, Wingo oder doch Swisscom? Diese Noten geben Kunden ihren Mobile-Anbietern
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Beispielfotos mit dem Galaxy S25 Ultra: Das kann die Kamera
1 / 11
Beispielfotos mit dem Galaxy S25 Ultra: Das kann die Kamera
Die Kamera liefert wie die Vorgänger hervorragende und scharfe Aufnahmen bei Tag. Weitere Beispielfotos findest du in dieser Slideshow.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tourist fällt Handy ins Ottergehege – doch dann passiert das
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
17 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
17
Fall Patrick Frei: Warum die Taten als versuchter Mord gewertet werden
Ein früherer Parlamentarier soll seine Opfer unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben, auch ihren Tod habe er in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft. Sie wertet die Taten als Mordversuch. In einem ähnlich gelagerten Fall lautete der Vorwurf «Gefährdung des Lebens». Ein Strafrechtsexperte erklärt die Unterschiede.
Eine lebenslange Freiheitsstrafe: Das fordert die Aargauer Staatsanwaltschaft für einen ehemaligen Aargauer SVP-Politiker. Er soll die minderjährige Tochter seiner Freundin über 40 Mal sediert, vergewaltigt und beinahe getötet haben. Die Anklage wirft dem 57-Jährigen unter anderem Vergewaltigung, Schändung, Kindesmissbrauch und versuchten Mord vor.
Zur Story