Wingo macht zurzeit seine Kunden hässig. Bild: wingo.ch

Trotz «lebenslangem» Tiefpreis-Versprechen: Wingo wird erneut teurer

Wingo warb mit dem Versprechen «lebenslang nur 19.95 Franken». Nun müssen Kundinnen und Kunden erneut eine Preiserhöhung hinnehmen.

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Wingo, das günstige Tochterunternehmen der Swisscom, gab bezüglich seiner Handy-Abos das Versprechen: «Lebenslang nur 19.95». Nun gibt's für die Kundschaft wiederholt Preiserhöhungen.

Genauer erhielten Wingo-Kunden vor Kurzem die Nachricht, dass ihr bisheriges Mobile-Abo eingestellt wird und Anfang September automatisch durch ein neues ersetzt wird. Dieses inkludiert zwar mehr Leistungen, kostet aber einen Franken mehr pro Monat.

Auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» bestätigte das Unternehmen, dass «der grösste Teil der Kundinnen und Kunden» auf neue Mobile-Abos umgestellt wird. Begründet wird das Ganze mit einem überarbeiteten Portfolio.

10 Abo-Modelle werden eingestellt

Zehn bisherige Abo-Modelle werden künftig eingestellt und durch neue ersetzt. Diese bieten unter anderem mehr Roaming sowie zusätzliche Sicherheitsfunktionen und sollen den veränderten Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden besser entsprechen.

Dass die Änderungen besonders delikat sind, liegt an einem früheren Werbeversprechen. Wingo warb lange mit einem «lebenslangen Preis» beziehungsweise «lebenslangen Konditionen». Im August 2023 wurde dieses Versprechen jedoch durch einen «lebenslangen Rabatt» ersetzt. So kann Wingo trotz des Rabatts den Listenpreis des Abos erhöhen, womit der Abo-Preis am Ende teurer ist.

Kritik des Konsumentenschutzes

Schon vergangenes Jahr erhöhte Wingo die Preise ihrer Abos. Dies sorgte für viel Kritik vonseiten der Kundschaft wie auch des Konsumentenschutzes. Die Ombudscom, die Schweizer Schlichtungsstelle für Telekommunikation, kam nach einem vergleichbaren Fall zum Schluss: Ein «lebenslanger Preis» gelte dauerhaft. Nachdem sich auch noch der «Kassensturz» einschaltete, gab Wingo nach: Kundinnen und Kunden durften ihr bisheriges Abo weiterführen mit dem Versprechen, auf 5G zu verzichten.

Auch diesmal können Kundinnen und Kunden ihr bisheriges Abo behalten. Dafür verzichten sie allerdings auf die Vorteile der neuen Angebote. Voraussetzung ist, dass sie sich bis Ende August bei Wingo über die Website oder telefonisch unter der Gratis-Hotline 0800 266 766 melden.

(kek)