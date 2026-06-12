Diese selbstfahrenden Taxis von Postauto verkehren ab 2027 in der Ostschweiz. Bild: keystone

Ab 2027 triffst du in der Ostschweiz auf selbstfahrende Taxis

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Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat Postauto Schweiz eine Ausnahmebewilligung für den Betrieb selbstfahrender Fahrzeuge in der Ostschweiz erteilt. Noch sind Sicherheitsfahrerinnen und -fahrer an Bord. Ab 2027 sollen die «AmiGo»-Fahrzeuge Passagiere befördern.

Seit dem 1. Juni sind die selbstfahrenden Autos in einem 80 Quadratkilometer grossen Einsatzgebiet in den Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden unterwegs. Das teilte Postauto Schweiz am Freitag mit. Die Sicherheitsfahrerinnen und -fahrer dürfen ihre Hände vom Steuer nehmen, weshalb von einem «freihändigen» Betrieb gesprochen werde.

Vereinzelt sind die gelben Autos mit schwarzem Posthorn auf den Seitentüren und schwarzem Dach bereits im St. Galler Rheintal und im Appenzeller Vorderland anzutreffen. Bisher allerdings nur, um mit Sensoren und Kameras das Gebiet zu erfassen, in dem sie später ohne Fahrerin oder Fahrer unterwegs sein sollen. Der reguläre Betrieb mit bis zu 25 Fahrzeugen ohne Sicherheitsfahrer starte voraussichtlich ab 2027.

Die «AmiGo»-Fahrzeuge, für welche die Postauto Schweiz AG mit dem chinesischen Robotaxihersteller Apollo Go der Techfirma Baidu zusammenspannt, fahren im Endausbau mit Level 4 (hochautomatisiert). Operatorinnen und Operatoren überwachen die Fahrten aus einer Leitstelle und können bei Bedarf eingreifen.

(leo/sda)