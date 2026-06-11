Du wolltest doch schon immer ein Düsenjet-Auto, nicht? Hier lang!

Geschwindigkeitsrekord-Autos? Mini-Vespas? Feuerwehr-Trucks? Gibt's alles hier zu kaufen! Man gönnt sich ja sonst nichts.

Oliver Baroni Folge mir

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Willkommen im National Automobile Museum von Reno, Nevada! Dort gibt es unter anderem zu bestaunen: Elvis Presleys 1973er Cadillac Eldorado, John F. Kennedys 1962er Lincoln Continental, John Waynes 1953er Chevrolet Corvette oder Frank Sinatras unglaubliches italienisch-amerikanisches Unikum, den Ghia L6.4 von 1961.

Grossartigst. Doch selbst ein Museum von Weltruf muss seine Sammlung hin und wieder entstauben – und vielleicht Platz für Neues schaffen. Und deshalb findet am 13. Juni eine grosse Auktion statt von erlesenen Stücken aus der NAM-Sammlung. Und, hey, einige unglaublich coole Göppel gibt es darunter! Hier eine Auswahl:

1960 Flying Caduceus Jet-Powered Land Speed Record Car

Ach, komm doch! So ein Düsenauto wolltest du doch schon immer!

Und dieses Fahrzeug hier hat zudem einen beachtlichen historischen Stellenwert, war es doch das allererste echte, rein jetgetriebene Landgeschwindigkeitsrekordauto der Geschichte. Und das erste seiner Art, das 500 km/h überschritt.

Angetrieben von einem General-Electric-J-47-19-Turbostrahltriebwerk mit 6'930 PS oder – in diesem Fall relevanter – 23,13 Kilonewton Schub, gilt das Auto als historischer Vorläufer einer ganzen Reihe von Nachfolgemodellen, die direkt zu den späteren jetgetriebenen Rekordfahrzeugen bis hin zum heutigen Landgeschwindigkeitsrekordhalter Thrust SSC führen.

Schätzpreis: 55'000–71'000 Franken

Okay, der Spritverbrauch beim Flying Caduceus ist dir zu hoch? Wie wär's also damit:

1973 Battery Box Electric Streamliner

Jap, das ist ein waschechter Rekordhalter der FIA-Kategorie A, Gruppe VIII, Klasse 2!

Oder, etwas weniger technisch: der Rekordhalter des weltweiten Geschwindigkeitsrekords für Elektrofahrzeuge von 1974 bis – man glaubt es kaum – 2013. Dies wohl aufgrund seiner einfachen, aber unglaublich effektiven Konstruktion, die von einem 25-PS-Motor von General Electric (echt jetzt) angetrieben wird.

Schätzpreis: 16'000–24'000 Franken

Aber hey, die Auktion hat noch weitere Geschwindigkeitsrekordautos im Angebot! Etwa:

1977 Steamin' Demon Steam Streamliner

Ja, das ist ein Auto mit Dampfantrieb.

DAMPFANTRIEB.

Dampfantrieb, weisch … wie bei riesigen 6-achsigen Dampflokomotiven von anno dazumal. Wie bei Schlachtschiffen des Ersten Weltkriegs. Wie bei der verdammten Titanic!

Anno 1977 lag der Geschwindigkeitsrekord für dampfbetriebene Fahrzeuge bei 205 km/h, aufgestellt vom Rekordauto Stanley Rocket Steamer ... im Jahr 1906! Auftritt Jim Crank (toller Name!), der den Steamin' Demon um eine einstufige 5,4-Zoll-Dampfturbine konstruierte, die für eine extreme Drehzahl von 65'000 U/min ausgelegt war. Einige Jahre technischer Optimierungen und Feinabstimmungen gipfelten 1985 in Bob Barbers historischer Rekordfahrt mit 235 km/h, bei der das Fahrzeug bekanntlich kurz nach dem Passieren der Zeitmesslichter bei Höchstgeschwindigkeit Feuer fing. Was für eine Legende!

Schätzpreis: 32'000–48'000 Franken

Aber die Auktion des National Automobile Museum hat nicht nur Rekordautos im Angebot. Wunderschöne Oldtimer, Prototypen oder Einzelstücke sind auch dabei. Etwa:

1961 Fiat 600D Pininfarina Y Berlinetta

Einzelanfertigung: Konzeptfahrzeug und Designstudie von Pininfarina auf Basis eines Fiat 600D von 1961.

Schätzpreis: 79'000–160'000 Franken

1959 Scimitar EX All-Purpose Sedan

Eines von nur drei Exemplaren – vom deutschen Karosseriebauer Reutter auf Basis eines Chrysler New Yorker gefertigt, wodurch die solide Zuverlässigkeit des Fahrwerks und des 6,7-Liter-V8 gewährleistet ist.

Wohl das einzige Kombi-Design mit versenkbarem Heckdach, weshalb es als «Allzweck-Limousine» klassifiziert wird.

Schätzpreis: 99'000–140'000 Franken

Und wer nun «viel Auto mit viel Ausstarttung für verhältnismässig wenig Geld» will, sollte mal einen Augenschein auf das hier werfen:

1926 Ford Model TT Triple Combination Fire Truck

Vollrenoviertes und vollständig ausgestattetes Feuerwehrfahrzeug, das heuer seinen 100. Geburtstag feiert.

Schätzpreis: 36'000–44'000 Franken

So ein Fire Truck ist dir zu gross? Wie wär's mit etwas, das derart klein ist, dass es in den Kofferraum eines Kleinwagens passen würde?

1965 Centaur Portable Scooter

Entwickelt als Zubehör für Roadtrips oder Wohnmobile und leicht genug, dass ein Erwachsener es problemlos tragen kann.

Schätzpreis: CHF 790–1600 Franken

Hey, die Auktion ist nichts, wenn nicht crazy eklektisch. Guckst du:

1948 Crosley Series CC Bread Van

Ein waschechter Bäckereilieferwagen in voll funktionsfähigem Zustand und mit Originalgrafiken vom «Peanuts»-Comic-Schöpfer Charles Schulz.

Schätzpreis: 16'000–24'000 Franken

1954 Ex-Carrera-Panamericana Lincoln Capri Coupé

Damit bretterten 1954 Ray Crawford und Enrique Iglesias von Süden nach Norden über die gesamte Länge Mexikos – und gewannen.

Schätzpreis: 120'000–200'000 Franken

Etwas gemütlicher unterwegs als der oben gezeigte Steamin' Demon, – aber ebenfalls ein Dampfmobil:

1899 Locomobile Style 1 Stanhope

Beschrieben als «aussergewöhnlich leistungsfähiges frühes Dampfauto» mit einer «lückenlosen Historie seit 1900».

Schätzpreis: 55'000–71'000 Franken

Diese Auktion hat wahrlich etwas für jeden Geschmack dabei – auch pure Comedy-Vehikel:

1992 Roth Fink Mobile Motorcycle

Ein echtes, als Einzelstück gefertigtes «Rat Fink»-Mobile, gebaut vom legendären Custom-Car-Konstrukteur Ed «Big Daddy» Roth.

Ja, dieses Ding lässt sich tatsächlich fahren.

Schätzpreis: 14'000–19'000 Franken

Es hat noch weitere Big-Daddy-Fun-Göppel. Etwa der Roth Yankee Blitz von 1993 (Schätzpreis 14'000–19'000 Franken) ...

... oder der 1992er Roth Conestoga Star Wagon (14'000–19'000 Franken), ...

… bei dem man – laut Verkaufsbeschrieb – «seinen Hintern auf dem Heckflügel platziert, um es zu fahren».

Die Auktion beginnt am 13. Juni 2026 um 10 Uhr Pacific Time – ergo 19 Uhr bei uns in Mitteleuropa. HIER kannst du alle Auktionsposten ansehen und mitbieten. Los!