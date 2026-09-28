Für die Nutzung des Internets an Bord gelten bestimmte Regeln. Bild: KEYSTONE

Swiss rüstet Flotte mit Starlink-Internet aus – für Nutzung gelten bestimmte Regeln

Swiss-Passagiere können neu über den Wolken surfen. Die Schweizer Airline stattet ihre gesamte Flotte bis Ende 2029 schrittweise mit Starlink-Internet aus.

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Ein erster Airbus A320neo ist seit Montag mit der neuen Technologie im Linienbetrieb, wie die Swiss mitteilte. Der erste Flug mit dem Internetangebot führte von Zürich nach Thessaloniki. Das Flugzeug mit dem Namen «Iseltwald» ist die erste Maschine der Fluggesellschaft, die den Service anbietet.

Als Nächstes plant die Lufthansa-Tochter, drei weitere Flugzeuge der Airbus-A320-Familie mit der neuen Internetverbindung auszustatten. Danach soll die Technologie schrittweise auf weitere Flugzeuge ausgeweitet werden.

Der Internetzugang sei für die Fluggäste in allen Reiseklassen kostenlos, teilte die Swiss weiter mit. Für die Nutzung ist eine Anmeldung mit einer Travel-ID oder einer Servicekartennummer von Miles & More erforderlich. Der Dienst ermöglicht es, Nachrichten zu verschicken, Fotos zu teilen und diverse Onlinedienste zu nutzen. Das Angebot wird innerhalb der Lufthansa Group unter dem Namen «Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink» eingeführt.

Keine Videoanrufe an Bord

Für die Nutzung des Internets an Bord gelten bestimmte Regeln. So sind Sprach- und Videoanrufe sowie Livestreams während des Fluges nicht erlaubt. Wer Videos schaut oder Audioinhalte hört, muss Kopfhörer verwenden.

Zudem sollen Passagiere beim Teilen von Fotos oder Videos die Privatsphäre anderer Gäste und der Besatzung respektieren. (sda)