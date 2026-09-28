sonnig19°
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

Swiss rüstet gesamte Flotte bis 2029 mit Starlink-Internet aus

ARCHIVBILD ZUM GROUNDING DER HAELFTE DER SWISS FLOTTE WEGEN DER CORONAVIRUS-PANDEMIE, AM MONTAG, 16. MAERZ 2020 - Das Flugzeug nach der Landung anlaesslich der Flugzeug Taufe des ersten Airbus A320neo ...
Für die Nutzung des Internets an Bord gelten bestimmte Regeln.Bild: KEYSTONE

Swiss rüstet Flotte mit Starlink-Internet aus – für Nutzung gelten bestimmte Regeln

Swiss-Passagiere können neu über den Wolken surfen. Die Schweizer Airline stattet ihre gesamte Flotte bis Ende 2029 schrittweise mit Starlink-Internet aus.
28.09.2026, 11:2528.09.2026, 11:25

Ein erster Airbus A320neo ist seit Montag mit der neuen Technologie im Linienbetrieb, wie die Swiss mitteilte. Der erste Flug mit dem Internetangebot führte von Zürich nach Thessaloniki. Das Flugzeug mit dem Namen «Iseltwald» ist die erste Maschine der Fluggesellschaft, die den Service anbietet.

Als Nächstes plant die Lufthansa-Tochter, drei weitere Flugzeuge der Airbus-A320-Familie mit der neuen Internetverbindung auszustatten. Danach soll die Technologie schrittweise auf weitere Flugzeuge ausgeweitet werden.

Der Internetzugang sei für die Fluggäste in allen Reiseklassen kostenlos, teilte die Swiss weiter mit. Für die Nutzung ist eine Anmeldung mit einer Travel-ID oder einer Servicekartennummer von Miles & More erforderlich. Der Dienst ermöglicht es, Nachrichten zu verschicken, Fotos zu teilen und diverse Onlinedienste zu nutzen. Das Angebot wird innerhalb der Lufthansa Group unter dem Namen «Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink» eingeführt.

Keine Videoanrufe an Bord

Für die Nutzung des Internets an Bord gelten bestimmte Regeln. So sind Sprach- und Videoanrufe sowie Livestreams während des Fluges nicht erlaubt. Wer Videos schaut oder Audioinhalte hört, muss Kopfhörer verwenden.

Zudem sollen Passagiere beim Teilen von Fotos oder Videos die Privatsphäre anderer Gäste und der Besatzung respektieren. (sda)

Mehr Swiss-News:

Swiss nimmt Ende Oktober Flüge von Zürich nach Dubai wieder auf
Swiss nimmt Ende Oktober Flüge von Zürich nach Dubai wieder auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die neue First Grand Suite der Swiss
1 / 8
Die neue First Grand Suite der Swiss

Die Swiss hebt das Luxus-Fliegen noch eine Stufe höher.
quelle: swiss
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Swiss führt neue Regeln für Powerbanks an Bord ein – das musst du wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Diese Niederlage wird ihm nachhängen» – doch Blochers grösste Schlacht kommt erst
Das Nein zur Neutralitätsinitiative trifft SVP-Urgestein Christoph Blocher persönlich. Politologe Michael Hermann erklärt, warum auch die Ernährungsinitiative scheiterte – und welcher Sieg Blochers Niederlage eines Tages vergessen machen könnte.
Herr Hermann, die Bevölkerung sagt Nein zu einer Neutralität à la SVP. Was sagt das darüber aus, wie die Schweiz in Zukunft neutral sein will?
Michael Hermann: Eine Mehrheit steht hinter der Neutralität. Aber sie sieht darin eher ein Mittel zum Zweck als einen zentralen Teil der Schweizer Identität. Diese Einschätzung hat sich in den letzten Jahren sogar noch verstärkt.
Zur Story