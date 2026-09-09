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Swiss startet Flüge nach Dubai Ende Oktober wieder

Swiss nimmt Ende Oktober Flüge von Zürich nach Dubai wieder auf

09.09.2026, 10:4309.09.2026, 10:43

Ab dem 27. Oktober verkehren wieder täglich Swiss-Flieger zwischen dem Flughafen Zürich und Dubai. Aus operativen Gründen erfolgt der Start zwei Tage später als geplant. Die Fluggesellschaft stoppte die Verbindung im März wegen der angespannten Lage im Nahen Osten.

Swiss beobachte die Lage weiter aufmerksam und prüfe die Verbindung laufend, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

In diesem Jahr hatte die Fluggesellschaft die Aussetzung der Flüge mehrfach verlängert. Im Juni hiess es dann, dass die Aussetzung bis zum Ende des Sommerflugplans dauern werde. Der Winterflugplan startet am 25. Oktober.

Gründe für die Flugplanänderungen waren die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Gegenangriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, sowie gegen Israel. (sda)

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