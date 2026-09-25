SWISS-Flug setzt Notruf ab und kreist 1,5 Stunden über Flughafen

SWISS-Flug meldet Notfall und kreist 1,5 Stunden über Flughafen

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Über 1,5 Studen kreiste der Flieger über dem Flughafen von Valencia. Bild: flightradar24

Ein Airbus der Schweizer Fluggesellschaft SWISS konnte am Freitagnachmittag wegen eines «allgemeinen Notfalls» nicht wie geplant landen. Grund war eine Fehlermeldung eines Hydrauliksystems, wie die Airline gegenüber «20minuten» sagt.

Die Maschine vom Typ A320-214 war gegen 12 Uhr von Zürich in Richtung Valencia gestartet. Doch statt wie geplant um 14.10 Uhr landete das Flugzeug erst um 15.46 Uhr. Dazwischen kreiste der Flieger über 1,5 Stunden lang über dem Flughafen.

Grund für die Verspätung war eine Fehlermeldung von einem der drei Hydrauliksysteme, wie eine SWISS-Sprecherin erklärt. Dieses System sei unter anderem für das Fahrwerk zuständig. Die Crew habe sich daraufhin entschieden, den Transpondercode 7700 – im Luftverkehr ein Signal für einen «allgemeinen Notfall» – einzustellen und am Flughafen von Valencia einen tiefen Überflug vorzunehmen. «Mit diesem Vorgehen konnte vom Boden aus visuell sichergestellt werden, dass das Fahrwerk für die Landung korrekt eingerastet ist», so die Sprecherin.

Nach der Landung verblieb der Flieger vorerst auf der Landebahn. Der Flughafen von Valencia bestätigte gegen 4 Uhr auf X, dass die Maschine weiterhin die Landebahn blockiere:

Der Flugbetrieb sei eingestellt worden, hiess es weiter. Sämtliche Flüge, die in Valencia landen sollen, würden umgeleitet. Gegen 16.30 Uhr hiess es seitens des Flughafens, dass der Betrieb wieder aufgenommen worden sei.

Die SWISS betonte, dass der Transpondercode 7700 nicht bedeute, dass eine unmittelbare Gefahr vorliege. Vielmehr werde er verwendet, damit die Flugsicherung das betroffene Flugzeug prioritär behandeln könne. Passagiere, die ihren Weiter- oder Rückflug nicht wie geplant antreten können, werden von der Airline auf andere Verbindungen umgebucht. (cpf)