Bild: © Novartis / Adriano Biondo

Ein Dino für Basel – Novartis übergibt dem Naturhistorischem Museum ein Allosaurus

Novartis übergibt dem Naturhistorischen Museum Basel ein zehn Meter langes Dinosaurierskelett als Dauerleihgabe. Das Gerippe des Allosaurus fragilis ist rund 150 Millionen Jahre alt und bis zu 70 Prozent mit Originalknochen erhalten, wie das Museum am Dienstag mitteilte.

Das Skelett war seit 2015 auf dem Novartis Campus ausgestellt, aber dadurch für die breite Öffentlichkeit nicht zugänglich. Im Neubau des Naturhistorischen Museums dürfte es neben dem 2019 neu erworbenen Präparat eines Langhals-Dinosauriers zum Publikumsmagneten werden.

Das rund zehn Meter lange und 2.8 Meter hohe Skelett sei in Wyoming, USA gefunden worden, heisst es. Dort sei es in der für Saurierfunde bekannten Morrison Sandstein-Formation während Millionen von Jahren eingebettet gewesen. Vor 150 Millionen Jahren, also 75 Millionen Jahre bevor die Dinosaurierart T-Rex die Bühne betrat, standen Allosauriere gemäss Communiqué an der Spitze der Nahrungskette.

(sda)