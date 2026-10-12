Zwei Waadtländer mit 16 Kilo Cannabis in Thailand festgenommen

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Zwei junge Männer aus dem Kanton Waadt sind Ende Juli in Thailand mit 16 Kilogramm Cannabis im Gepäck festgenommen worden. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht des Westschweizer Fernsehens RTS. Einer der beiden sitzt noch immer in Haft.

Die 18 und 19 Jahre alten Schweizer wurden am Flughafen von Phuket im Süden Thailands festgenommen. Sie seien über Snapchat angeworben worden und hätten geglaubt, Mobiltelefone zu transportieren, berichtete RTS am Sonntag in der Sendung «Mise au Point». Dafür seien ihnen 8000 Franken und eine Reise auf Kosten der Auftraggeber versprochen worden.

Einer der beiden konnte Thailand nach der Bezahlung einer Geldstrafe rasch verlassen. Der andere wartet weiterhin in Haft auf seinen Prozess, der demnächst beginnen soll.

Die Schweizer Botschaft in Bangkok stehe mit den zuständigen Behörden in Kontakt und leiste konsularischen Beistand, teilte das EDA der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage weiter mit. (hkl/sda)