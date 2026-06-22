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Kokain dominiert weiterhin Analysen in Zürcher Drogen-Teststelle

Chemische Substanzanalyse im Labor. / Drug Checking Zürich https://www.stadt-zuerich.ch/de/gesundheit/sucht-und-drogen/beratung-unterstuetzung-fuer-suchtkranke/diz.html
Damit Konsumierende die Zusammensetzung ihrer Substanzen überprüfen können, bietet das DIZ in seinen Beratungsbüros (Wasserwerkstrasse und Langstrasse) sowie mobil an Partys und Grossanlässen Drug Checkings an.Bild: www.stadt-zuerich.ch

Kokain dominiert weiterhin Analysen in Zürcher Drogen-Teststelle

Kokain bleibt die am häufigsten getestete Substanz beim Drug-Checking-Angebot der Stadt Zürich. Insgesamt sind 2025 4670 Proben analysiert worden – knapp 650 mehr als im Jahr zuvor.
22.06.2026, 12:3922.06.2026, 12:39

Die höhere Zahl der Analysen sei auch auf die Ausweitung der Öffnungszeiten der Teststelle an der Langstrasse zurückzuführen, heisst es auf der Webseite des Drogeninformationszentrums (DIZ). Das Angebot ist seit 2025 durchgehend freitags und samstags verfügbar. Drug Checkings finden aber auch in den Kontakt- und Anlaufstellen statt.

Bei rund einem Viertel der getesteten Substanzen wurde eine so genannte Substanzwarnung ausgesprochen, beispielsweise aufgrund zu hoch dosierten Pillen. Die Zahl dieser Warnungen nahm von 1324 im Jahr 2024 auf 1198 im 2025 ab. Die Substanzwarnungen werden jeweils auch über die Social-Media-Kanäle und auf der Webseite des DIZ veröffentlicht.

Die am häufigsten getestete Substanz sei unverändert Kokain, heisst es im am Montag veröffentlichten Newsletter des städtischen Statistikamts. Während die Zahl der Cannabis-Proben leicht rückläufig sei, würden zunehmend MDMA-Proben zur Analyse eingereicht. (sda)

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