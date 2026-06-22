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Flughafen Zürich erlaubt neu Flüssigkeiten bis zwei Liter im Handgepäck

Neue scanner flughafen zürich, bis zu 2 liter flüssigkeiten im Handgepäck
Am Flughafen Zürich sind neu insgesamt zwei Liter an Flüssigkeiten im Handgepäck erlaubt.Bild: Flughafen Zürich

Ab Freitag: Flughafen Zürich lockert Regeln für Flüssigkeiten im Handgepäck

22.06.2026, 11:0822.06.2026, 11:19

Passagiere, die ab dem Flughafen Zürich reisen, dürfen ab Freitag Flüssigkeiten im Handgepäck in Behältern mit bis zu zwei Litern Fassungsvermögen mitführen. Eine separate Verpackung der Flüssigkeiten in Beutel ist nicht mehr erforderlich.

Die neue Regelung gilt für Passagiere, die ihre Reise in Zürich beginnen und im Sicherheitskontrollgebäude (SKG) kontrolliert werden, wie der Flughafen Zürich am Montag mitteilte. Für Transferpassagiere gilt weiterhin die bisherige Regelung. Die Umrüstung erfolge zu einem späteren Zeitpunkt.

Die neuen CT-Scanner entsprächen der neuesten Technologie, ermöglichten eine dreidimensionale Analyse des Handgepäcks und seien dadurch fähig, Flüssigkeiten sowie elektronische Geräte zuverlässig zu kontrollieren, heisst es weiter.

Neue scanner flughafen zürich, bis zu 2 liter flüssigkeiten im Handgepäck
Neue Scanner in Zürich können das Hangepäck besser scannen.Bild: flughafen zürich

Flüssigkeiten und elektronische Geräte dürfen deshalb ab Freitag an allen Kontrolllinien im Sicherheitskontrollgebäude im Gepäck bleiben. Damit entfällt das separate Verpacken von Flüssigkeiten in Beuteln.

Der Flughafen Zürich weist darauf hin, dass doppelwandige Flaschen wie etwa Thermosflaschen nur geleert mitgenommen werden dürfen, da sie bei der Sicherheitskontrolle eine besondere Herausforderung darstellten. Zudem betont er, dass für die Rückreise je nach Flughafen weiterhin unterschiedliche Bestimmungen zur erlaubten Flüssigkeitsmenge gelten können. (sda)

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einhund
22.06.2026 11:15registriert August 2018
25 jahre abzockerei am flughafen zürich geht zu ende. sehr schön. mein mitleid für die 7 stutz pro mineralwasser verkäufer hält sich arg in grenzen.
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