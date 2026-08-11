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Limmatboote fahren wegen des zu tiefen Wasserstands derzeit nicht

Limmatboote fahren wegen des zu tiefen Wasserstands derzeit nicht

11.08.2026, 17:0411.08.2026, 17:04

Wegen des zu tiefen Wasserstands ist die Limmatboot-Rundfahrt bis auf Weiteres eingestellt. Am Dienstag fiel deswegen auch die kleine Seerundfahrt auf dem Zürichsee aus.

Normalerweise dreht im Sommer das Limmatboot seine Runden.
Normalerweise dreht im Sommer das Limmatboot seine Runden.Bild: keystone

Ab Mittwoch verkehrt die kleine Seerundfahrt wieder, mit Ausnahme der Fahrten um 14.30 und 19.30 Uhr ab Bürkliplatz, wie die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) auf ihrer Internetseite schreibt. Zudem fällt die grosse Seerundfahrt um 10.20 Uhr ab Bürkliplatz und um 12.40 Uhr ab Rapperswil aus.

Die Seerundfahrten ab Rapperswil (Kurse 308 und 309) halten am Mittwoch nicht an der Insel Ufenau und der Ufenau-Shuttle fällt komplett aus, wie es weiter heisst. (hkl/sda)

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