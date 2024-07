Am Samstag wird es nass und gewittrig – in diesen Public Viewings bleibst du im Trockenen

Die Wetterprognosen für den EM-Viertelfinal der Schweiz gegen England verheissen nichts Gutes. Darum eine kleine Auswahl an Public Viewings, wo du garantiert im Trockenen bleibst.

Am Samstag um 18 Uhr spielt die Schweiz im EM-Viertelfinal gegen England. Und es stellt sich (neben dem Ausgang der Partie, natürlich) noch die grosse Frage: Bleibt es in Schweizer Public Viewings während des Spiels trocken?

Es muss fast überall in der Schweiz mit Regen und Gewittern gerechnet werden. Bild: Meteonews

Die Prognosen verheissen jedenfalls nichts Gutes. Am Samstag wird es fast überall in der Schweiz regnen, auch Gewitter sind angesagt. Noch sind die Vorhersagen mit Vorsicht zu geniessen, aber einen Blick am Samstag auf den Wetterradar wird sich auf jeden Fall lohnen.

Wenn du dir wegen des schlechten Wetters noch unsicher bist, wohin du gehen sollst, haben wir dir hier eine Auflistung ausgewählter Public Viewings zusammengestellt, damit du auch sicher im «Schärmen» bleibst.

Bei diesen Public Viewings bleibst du im Trockenen

Zürich

MAAG Halle:

Grosse Leinwand in der Halle.

Grosse Leinwand in der Halle. Riithalle, Stall 6:

Wettersicheres Public Viewing, fünf Bildschirme.

Wettersicheres Public Viewing, fünf Bildschirme. FIFA-Museum:

Zwei Locations im Schermen: Sportsbar und Arena.

Zwei Locations im Schermen: Sportsbar und Arena. Zum Glatten Köbi:

Viel Platz drinnen sowie draussen.

Basel

Volta Bräu:

Bei schlechtem Wetter drinnen.

Bei schlechtem Wetter drinnen. Baltazar:

Zwei Indoor-Bildschirme.

Zwei Indoor-Bildschirme. Gare du Nord / Didi offensiv:

Bildschirme gibts im Aussen- wie auch im Innenbereich.

Bildschirme gibts im Aussen- wie auch im Innenbereich. Markthalle:

Werden im trockenen Wohnzimmer übertragen.

Bern

Progr :

Grosses Public Viewing in der Turnhalle.

: Grosses Public Viewing in der Turnhalle. Bierhübeli:

Grossleinwand im Konzertsaal plus Screens im Sommerzelt.



Grossleinwand im Konzertsaal plus Screens im Sommerzelt. Provisorium 46:

Spiele live auf mehreren TVs drinnen sowie draussen.

Spiele live auf mehreren TVs drinnen sowie draussen. Restaurant Marzilibrücke:

Vor Regen geschützt, der vordere Garten kann auch ins Restaurant gezügelt werden.

Vor Regen geschützt, der vordere Garten kann auch ins Restaurant gezügelt werden. Sportbar Bern:

12 Bildschirme und eine Grossleinwand.

Winterthur

Winti Arena:

Leinwand in der grossen Reithalle.

Leinwand in der grossen Reithalle. Fussbalkon, Alte Kaserne:

Regenfestes Sonnendach, alternative Indoor-Möglichkeit

Luzern

Hotel Schweizerhof:

Bei gutem Wetter hinter dem Festivalhotel, bei schlechter Witterung in den Räumlichkeiten des Hotels.

Bei gutem Wetter hinter dem Festivalhotel, bei schlechter Witterung in den Räumlichkeiten des Hotels. Bourbaki Bar:

Bar mit freiem Eintritt.

St. Gallen

Waaghaus-Arena:

Zwei Grossleinwände und mehrere TVs.

Zwei Grossleinwände und mehrere TVs. Garage:

Club im Untergeschoss.

Schaffhausen

Heini's EM-Garten:

100 Sitzplätze im überdachten Bereich.

Chur

Calanda Arena:

Überdachtes Public Viewing auf dem Theaterplatz.

Aarau

AHA / Aeschbachhalle:

Steh- und Sitzplätze mit grosser Leinwand.

Zug

Choller-Areal:

Indoor-Beamer und freier Eintritt.

