Verantwortlich für die Umsetzung der Solaroffensive sind die Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes (BLO) und das Bundesamt für Strassen Astra. Der Bund will mit einem Online-Monitor den Ausbaustand regelmässig dokumentieren. (aeg/sda)

Den Stein ins Rollen gebracht hatte das Parlament mit zwei überwiesenen Motionen. Die beiden Vorstösse fordern einen Investitionsplan, um bis in zwölf Jahren alle geeigneten Dach- und Fassadenflächen der Bundesverwaltung mit Fotovoltaikanlagen auszurüsten.

Damit wird die Autonomie der Immobilien des Bundes im Strombereich erhöht, wie der Bundesrat in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht schreibt. Die umfangreichere Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen trage zu einer sichereren Stromversorgung bei.

Bis ins Jahr 2034 sollen auf allen geeigneten Gebäuden des Bundes Solarzellen installiert werden. Mit der Fotovoltaik-Offensive will der Bund künftig 87 statt 13 Gigawattstunden Energie aus der Sonne gewinnen - also knapp das Sechsfache.

Mann stirbt nach Unfall in Niederbipp im Spital

Bund will sechs Mal mehr Solarstrom auf seinen Gebäuden gewinnen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Otten-Plage in Singapur: «Wir stehen vor etwas nie Dagewesenem»

Wenn du beim Wallis-Quiz versagst, musst du nach Olten in die Ferien

32 Tiere, die sich nicht so gut verstecken, wie sie denken 😂

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Operation «Stachelschwein»: So will sich Taiwan gegen China verteidigen

Drei alte Mörsergranaten lösen Polizeieinsatz im Aargau aus

Fachleute der Armee haben in Seon AG am Montag ausserhalb eines Hauses drei Mörsergranaten geborgen und abtransportiert. Von den Sprengkörpern gingen gemäss Abklärungen keine Gefahr mehr aus, weil diese verschossen waren, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.