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Junger Mann stirbt bei Flurlingersteg in Neuhausen am Rheinfall SH

Der Rheinsteg Neuhausen–Flurlingen (Archivbild).
Der Rheinsteg Neuhausen–Flurlingen (Archivbild).Bild: wikimedia.org

Junger Mann stirbt bei Flurlingersteg in Neuhausen am Rheinfall SH

05.09.2026, 16:1605.09.2026, 16:16

Polizeitaucher haben am späteren Freitagnachmittag beim Flurlingersteg in Neuhausen am Rheinfall einen toten 24-jährigen Mann aus dem Rhein geborgen. Die Identität der verstorbenen Person konnte inzwischen geklärt werden.

Am Freitagnachmittag hätten mehrere Personen der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei gemeldet, dass sich im Rhein unterhalb der Flurlinger Badi eine Person in Not befinde, teilte die Schaffhauser Polizei am Samstag mit.

Erste Rettungsversuche durch Drittpersonen seien erfolglos geblieben. Die Schaffhauser Polizei habe in der Folge mit mehreren Einsatzkräften eine Suchaktion gestartet. Dabei standen auch ein Rettungshelikopter sowie Drohnenpiloten der Schaffhauser Polizei im Einsatz.

Am späteren Nachmittag konnte dann durch Taucher der Schaffhauser Polizei unterhalb des Flurlingerstegs eine männliche Leiche aus dem Rhein geborgen werden. Die Schaffhauser Polizei bedankt sich bei den Ersthelfern vor Ort für deren grosses Engagement und ihre Zivilcourage. (sda)

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