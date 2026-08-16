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Polizeirapport

Mann bei Angriff in Olten SO verletzt, zwei mutmassliche Täter ermittelt

In der Unterführung des Bahnhofs Olten ist es am Samstagabend, 15. August 2026, zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein Mann von zwei Männern angegriffen und verletzt.
Dieses Foto stellt die Kantonspolizei Solothurn zur Verfügung.Bild: kapo Solothurn
Polizeirapport

Mann bei Angriff in Olten SO verletzt – zwei mutmassliche Täter ermittelt

16.08.2026, 13:1016.08.2026, 13:11

Zwei 28-jährige Männer sollen am späten Samstagabend bei einem Angriff beim Bahnhof Olten SO einen anderen Mann verletzt haben. Das Opfer musste ins Spital gefahren werden. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen «für weitere Ermittlungen» vorläufig fest.

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um einen Nigerianer und einen Schweizer, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Der Angriff ereignete sich in der Unterführung des Bahnhofs nach 23.15 Uhr.

(sda)

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