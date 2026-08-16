Dieses Foto stellt die Kantonspolizei Solothurn zur Verfügung. Bild: kapo Solothurn

Polizeirapport

Mann bei Angriff in Olten SO verletzt – zwei mutmassliche Täter ermittelt

Zwei 28-jährige Männer sollen am späten Samstagabend bei einem Angriff beim Bahnhof Olten SO einen anderen Mann verletzt haben. Das Opfer musste ins Spital gefahren werden. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen «für weitere Ermittlungen» vorläufig fest.

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um einen Nigerianer und einen Schweizer, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Der Angriff ereignete sich in der Unterführung des Bahnhofs nach 23.15 Uhr.

(sda)