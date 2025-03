Die 24-jährige Zoë Më wird am ESC 2025 für die Schweiz in Basel an den Start gehen. Bild: keystone

«Voyage» – mit diesem Song vertritt Zoë Më die Schweiz am ESC

Seit Montag um 10 Uhr ist es offiziell: Mit dem Song «Voyage» wird Zoë Më die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) in Basel auftreten. «Voyage» ist ein französischsprachiges Chanson. Erstmals seit Gjon’s Tears’ «Tout l’univers» (im 2021 gabs dafür den dritten Platz) wird der Schweizer ESC-Beitrag wieder auf Französisch und damit in einer der vier Landessprachen ertönen.

Mit dem Chanson «Voyage» lädt die Sängerin und Songschreiberin aus Freiburg ein «auf eine Reise zu mehr Menschlichkeit», wie Zoë Më gegenüber SRF sagt.

«Voyage» ist ein zarter Popsong. Er beginnt reduziert und verdichtet sich langsam. Im Video ist die Freiburgerin auf einem Fussgängerstreifen zu sehen, wo sie ihren Mitmenschen begegnet – von einem alten Paar zum Arbeiter. Wiederkehrend ist dabei ein Kind mit gelber Mütze.

Der Song und damit ihre «Einladung auf eine Reise zu mehr Mitgefühl» sei ihre Antwort auf Mobbing und Negativität, «zum Beispiel auf Social Media», so die Musikerin gegenüber SRF.

«Mir war es wichtig, eine Message zu haben, wenn ich schon so eine grosse Bühne wie den ESC bekomme.» Zoë Më

Die 24-jährige Zoë Më wird am grössten Musikwettbewerb der Welt für die Schweiz in Basel an den Start gehen. Als Gastgeberland ist die Schweiz automatisch für das Grand Final am 17. Mai 2025 qualifiziert, darf sich aber bereits im ersten Halbfinal am 13. Mai 2025 präsentieren. (lak/sda)

