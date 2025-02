So sieht das Maskottchen «Lumo» des ESC 2025 aus

Bild: keystone

Das Maskottchen des Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel heisst «Lumo» und ist ein Herzchen auf zwei Beinen mit feurig-rotem Haarbusch. Das von Lynn Brunner entworfene erste ESC-Maskottchen seit vielen Jahren ist in einem Wettbewerb unter Basler Kunst- und Gestaltungs-Studierenden auserkoren worden.

Das Maskottchen «Lumo» wurde von den Verantwortlichen der Host City Basel und der SRG am Mittwochabend am SRF-Studiostandort Basel enthüllt. Die Gestalterin, eine 20-jährigen Studentin der Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW aus Hünibach bei Thun BE, bezeichnete ihren Entwurf als Wesen, das Licht, Wärme und Energie ausstrahle. Es symbolisiere den Funken, der von diesem Event ausgehe, sagte sie.

Das Maskottchen für die Austragung des Grossevents in der Basler St. Jakobshalle solle die Werte des Claims «United by Music» verkörpern, hiess es von Seiten der Verantwortlichen. Präsentiert wurden neben der Wettbewerbssiegerin die weiteren vier Designs, die es in das Finale geschafft haben. Anders als beim Siegerinnenprojekt stand bei vielen der unterlegenen Entwürfen symbolisch die Musik im Vordergrund.

36 Entwürfe eingereicht

Am Wettbewerb teilgenommen hatten 36 von über 1100 in Frage kommenden Studierenden der Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW und der Schule für Gestaltung Basel. Die Host City Basel ist seit vielen Jahren die erste Stadt, die mit einem eigenen Maskottchen aufwartet.

Für die Auswahl des Maskottchens war eine Jury aus Mitgliedern der ESC-Verantwortlichen eingesetzt worden – mit Stichentscheid des Art Directors Artur Deyneuve, wie es hiess.

Das ESC-Programm beginnt am 11. Mai mit der Eröffnungszeremonie und zieht sich über zwei Halbfinals am 13. und 15 Mai sowie diversen Preview-Shows bis zum «Grand Final» am 17. Mai in der St. Jakobshalle hin. Der Ticketverkauf wird am 27. März in die zweite Runde gehen.

Am 10. März wird in Zürich – in Basel ist dann der alles andere ausschliessende Fasnachtsmontag – der Schweizer Beitrag für den ESC auserkoren. (sda/lyn)