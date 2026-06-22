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Extremwetter

Hitzewellen-Gefahrenstufe in mehreren Regionen auf 4 angehoben

In teilen der schweiz gilt gefahrenstufe 4 hitze, 22.06.2026
Die aktuelle Hitzewarnung des Bundes vom 22.06.2026.Bild: meteoschweiz
Extremwetter

Hitzewellen-Gefahrenstufe in mehreren Regionen auf 4 angehoben

22.06.2026, 14:2322.06.2026, 14:25

Die Temperaturen klettern auch am Montag weiter. Dementsprechend wurde die Hitzewarnstufe ab Mittag in mehreren Regionen der Westschweiz angehoben. Im Drei-Seen-Land, bei Orbe VD, im Zentralwallis und im Genferseebecken steigt die Gefahr laut Bund auf «hoch».

Die Regionen Estavayer FR und Cudrefin VD, Nidau und Ins BE, die Ebene von Orbe VD, die Genferseeregion und das Zentralwallis sind von Montagmittag bis Samstag 20 Uhr auf Stufe 4 hochgesetzt worden. Damit schliessen sie sich dem Nordwesten der Schweiz (der Region Basel und dem Delsberg-Tal) an, wo bereits seit Sonntag die Stufe 4 gilt.

Die hohe Gefahr bedeutet laut Meteoschweiz, dass es während mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen auch nachts zu keiner nennenswerten Abkühlung kommt. Während dieser Hitzewelle besteht ein erhebliches Risiko für Kreislaufstörungen und körperliches Unwohlsein.

Am Montag um 13 Uhr wurden in Sitten bereits 32,1 Grad, in Genf 31,3 Grad und in Neuenburg 31 Grad gemessen. In Delsberg lag die Temperatur laut Meteoschweiz zur selben Zeit sogar bei 33 Grad. (sda)

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