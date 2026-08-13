sonnig34°
DE | FR
burger
Schweiz
Extremwetter

Trockenheit und Hitze: Aargauer sollen kleine Gewässer meiden

Extremwetter

Zum Wohl der Fische: Aargauer sollen nur in grossen Gewässern baden

13.08.2026, 12:1013.08.2026, 12:10

Die hohen Wassertemperaturen und die niedrigen Pegel bedeuten einen grossen bis tödlichen Stress für Fische und andere Lebewesen. Das Aargauer Departement für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) mahnt gemeinsam mit dem kantonalen Fischereiverband zu Vorsicht bei Gewässern.

Badegäste wie auch Hundehalterinnen und Hundehalter sollen abgesperrte und ausgeschilderte Bereiche meiden. Zudem soll man nicht in kleinen und mittleren Gewässern baden, wie es im Appell vom Donnerstag heisst.

Der Hitzesommer hat dazu geführt, dass der Lebensraum für Fische knapp wird. Jede zusätzliche Störung in dieser Situation kann tödliche Folgen für die Tiere haben, wie das BVU schreibt. Besonders kritische Gewässerabschnitte, in denen sich Fische in tiefere, kühlere Löcher zurückziehen, benötigen daher absoluten Schutz. Die wertvollsten und am stärksten gefährdeten Bereiche sind derzeit abgesperrt.

Bäche und kühle Mündungsbereiche schonen

Betreten Menschen oder Hunde die flachen und ausgetrockneten Bachbetten, flüchten die aufgeschreckten Fische. Dies verbraucht wertvollen Sauerstoff, der ohnehin Mangelware ist. Das Aufwirbeln von Kies und Sediment verschlammt die Atmungsorgane der Fische und kann auch den Lebensraum von Kleinlebewesen zerstören, wie das BVU und der Aargauer Fischereiverband schreiben.

Wer baden möchte, sollte die Bäche meiden und grosse Gewässer bevorzugen, etwa Aare, Reuss, Limmat, Rhein oder Seen. Dort haben die Fische mehr Ausweichmöglichkeiten. Aber auch in den grossen Gewässern sollte man die Mündungsbereiche von kühleren Zuflüssen meiden, da diese für Wassertiere wichtig sind.

Seit Wochen verzichten Fischerinnen und Fischer freiwillig auf ihre Tätigkeit und kennzeichnen sensible Gewässerabschnitte. Zudem gilt ein Wasserentnahmeverbot bei Bächen. (sda)

Mehr zum Thema:

Basel-Landschaft erlässt Bade- und Fischereiverbot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Niedrigwasser im Bodensee
1 / 13
Niedrigwasser im Bodensee
Die Liebesinsel bei der Halbinsel Mettnau bei Radolfzell am Bodensee wächst aktuell.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Historisches August-Niedrigwasser: Rhein legt bei der Insel Werd riesige Flächen frei
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
Auto fängt in Reute AR Feuer
Ein Auto hat am Mittwochabend in Reute AR Feuer gefangen und ist anschliessend ausgebrannt. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus, wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.
Zur Story