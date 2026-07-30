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Basel-Landschaft erlässt Bade- und Fischereiverbot

Basel-Landschaft erlässt Bade- und Fischereiverbot

30.07.2026, 17:5130.07.2026, 17:51

Der kantonale Führungsstab Basel-Landschaft hat ein Bade-, Betretungs- und Fischereiverbot für fast alle Fliessgewässer erlassen. Davon ausgenommen sind einzig der Rhein und Teile der Birs. Der Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit.

Das Verbot gilt gemäss einer Mitteilung des Kantons vom Donnerstag ab Freitag 12 Uhr. Der Kanton begründet dieses mit der anhaltenden Trockenheit und den fehlenden Niederschlägen. Viele Bäche würden kaum noch Wasser führen.

KEYPIX - Luftaufnahme der gesperrten Birs in Basel, am Mittwoch, 24. Juni 2026. Um den Stress fuer die Fische zu minimieren und einem Fischsterben vorzubeugen, hat das Amt fuer Wald und Wild beider Ba ...
Der Unterlauf der Birs.Bild: keystone

Bereits zuvor hatte der Kanton verschiedene Massnahmen ergriffen. So ist es weiterhin verboten, ein Feuer im Freien zu entfachen. Davon ausgenommen ist die Verwendung von Gas- und Elektrogrills im Siedlungsgebiet. Es gilt ausserdem ein absolutes Feuerwerksverbot im ganzen Kanton. Und auch das Abstellen von Motorfahrzeugen auf Grünflächen ist aktuell nicht erlaubt.

Ebenfalls bereits zuvor galt ein Bade-, Betretungs- und Fischereiverbot am Unterlauf der Birs sowie eine Wasserentnahme aus sämtlichen Fliessgewässern abgesehen von Birs und Rhein. (hkl/sda)

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