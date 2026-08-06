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FDP Stadt Bern wirft Chantal Perriard raus

Berner FDP-Stadtratsfraktion wirft Chantal Perriard raus – sie bleibt trotzdem im Amt

06.08.2026, 20:0106.08.2026, 20:01

Die FDP-Fraktion im Berner Stadtrat hat sich von ihrem Mitglied Chantal Perriard getrennt. Der Trennung zugrunde liegen «unterschiedliche Ansichten bezüglich der Zusammenarbeit», wie die Fraktion am Donnerstagabend mitteilte.

Die Fraktion beschloss den Ausschluss am Mittwoch in Anwesenheit von Perriard, wie Fraktionspräsident Nik Eugster auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Perriard verfüge allerdings noch über ein Rekursrecht. Näheres war von Eugster nicht zu erfahren.

Perriard zeigt sich überrascht

Perriard liess auf Anfrage offen, ob sie vom Rekursrecht Gebrauch machen wird. Ihr Parlamentsmandat werde sie weiterhin ausüben, versicherte sie. Auch sei sie nach wie vor Mitglied der FDP. «Wie es diesbezüglich weitergeht, werde ich in Ruhe prüfen.» Offen sei auch, ob sie sich allenfalls einer anderen Fraktion anschliessen werde.

Chantal Perriard Stadtrat Bern FDP
Chantal Perriard wurde von der FDP als Mitglied ausgeschlossen.Bild: FDP Stadt Bern

Der Ausschluss aus der FDP-Fraktion habe sie überrascht, sagte Perriard. «Ich habe nach den konkreten Gründen gefragt und um eine schriftliche Begründung sowie die Verfahrensunterlagen gebeten», berichtete sie. «Diese liegen mir bisher nicht vor.» Die Fraktion habe die Medienmitteilung im übrigen veröffentlicht, ohne sie vorgängig darüber zu informieren.

«Freude an politischer Arbeit»

Perriard wollte sich nicht weiter zu den internen Vorgängen äussern. Die politische Arbeit mache ihr aber weiterhin grosse Freude. Sie wolle sich auch künftig für eine gute Bildung, ein lebenswertes Bern, eine starke Wirtschaft und das Gewerbe in der Altstadt einsetzen.

Auch engagiere sie sich für konkrete Anliegen der Bevölkerung, «beispielsweise für den Schutz der Intimsphäre der Frauen im Paradiesli». Nach der Wegweisung einer trans Frau aus dem Frauen-FKK-Bereich des Marzilibades hatte sie ein entsprechendes Postulat eingereicht und damit national für Schlagzeilen gesorgt.

Mehr dazu:

Wegweisung von Transfrau im «Paradiesli» führt zu drei politischen Vorstössen

Perriard ist Juristin und hat Jahrgang 1967. Sie wurde 2024 in den Stadtrat gewählt. Von 2023 bis Anfang 2025 war sie gemeinsam mit René Lenzin Co-Präsidentin der FDP Stadt Bern. Seither leitet Lenzin die städtische Partei alleine.

Kurz vor den Wahlen im November 2024 waren sich Perriard und Lenzin vor einem Talk beim Lokalfernsehen Telebärn in die Haare geraten. (sda)

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gutherz
06.08.2026 22:53registriert Januar 2021
Die FDP ist vom liberalen Kurs und Gedankengut abgekommen, schade, aber ich hoffe auf Besserung.
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B-Arche
07.08.2026 02:13registriert Februar 2016
Vor 30 Jahren unterschieden sich die Freisinnigen so gut wie gar nicht von der Deutschen FDP. Es gab sogar regelmässige Treffen auf höchster Ebene.

Wirtschaftsliberal, Vereinfachung Unternehmer zu werden, weniger Bürokratie und wirksame Bürgerrechte.

Die NZZ war die liberale Tante.

Und heute? Der Freisinn ist fast eine 2. SVP geworden, von Bürgerrechten will man nichts mehr wissen und die NZU liest sich wie ein AfD-Kampfblatt.

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