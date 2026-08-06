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Post erhöht Preise für Briefe ab 2027: Paketpreis unverändert

Ab 2027 werden Briefe in der Schweiz teurer

06.08.2026, 09:0606.08.2026, 09:29
Eine Frau wirft ein Couvert mit Abstimmungsunterlagen fuer die Briefliche Stimmabgabge in einen Briefkasten der Post, am Dienstag, 17. September 2024 in Zuerich. .Die Schweizer Stimmbevoelkerung stimm ...
Die Post ändert ihr Preissystem ab 2027. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Post erhöht die Preise für Briefe ab Anfang 2027. Die Listenpreise für Pakete bleiben derweil bis mindestens Ende 2029 unverändert, wie der Preisüberwacher am Donnerstag mitteilte.

Ein mit A-Post versandter Brief kostet demnach ab dem 1. Januar 2027 1.40 Franken, ein B-Post-Brief neu 1.10 Franken. Zudem gilt für nationale Briefe neu ein Standardgewicht von 1-50 Gramm, statt wie bisher 1-100 Gramm. Die Preise sind nicht der Mehrwertsteuer unterstellt.

Grossbriefe kosten neu 2.75 Franken. Für Midibriefe mit einem Gewicht von 51 bis 500 Gramm bleibe der bisherige Preis in Höhe von 1.70 Franken unverändert. Die Preise für Einschreiben und A-Post Plus erhöhen sich ebenfalls. Die Listenpreise für Pakete im nationalen und internationalen Versand bleiben hingegen mindestens bis 2029 unangetastet.

Verzichten muss die Post unter anderem auf Anpassungen bei den Dienstleistungen Post umleiten, Post nachsenden und Zollabfertigung. Neu eingeführt werde zudem ein sogenannter Volumenbrief für den Versand von Kleinwaren, der 4.20 Franken kostet.

Veränderte Bedürfnisse

Konzernleiter Pascal Grieder begründet den Schritt mit den veränderten Kundenbedürfnissen:

«Seit 2010 sind zwei von fünf Briefen weggefallen. Gleichzeitig bleiben die Kosten für die Grundversorgung weitgehend konstant. Wir haben Handlungsdruck. Deshalb senken wir laufend unsere Kosten und werden effizienter. Einen Teil der Auswirkungen des Mengenrückgangs können wir so auffangen. Eine moderate Preisanpassung ist jedoch unumgänglich, um weiterhin einen starken und eigenfinanzierten Service public sicherzustellen.»

Kaufkraftbereinigt würden Kundinnen und Kunden in der Schweiz trotzdem von Tarifen, die zu den tiefsten in Europa gehören, profitieren, so Grieder.

(cpf/dab/sda)

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