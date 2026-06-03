Feministischer Care Streik am 14. Juni 2026 – das Programm deiner Stadt

Am 14. Juni werden in den Schweizer Städten wieder violette Wellen durch die Strassen ziehen. Bild: keystone

Feministischer Streik

Feministischer Care Streik – das Programm in deiner Stadt

Der 14. Juni fällt zwar auf einen Sonntag, dennoch wird in mehreren Städten demonstriert. Im Zentrum des diesjährigen feministischen Streiks steht die unbezahlte Care-Arbeit. Das ist geplant:



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Aargau

Am 13. Juni, einen Tag vor dem Streiktag, organisiert das Feministische Streikkollektiv Aargau von 13 bis 16 Uhr einen Care-Markt. Dort kann man sich vernetzen, austauschen oder Schilder für den Streik am nächsten Tag malen. Infos zum Streik sind bisher noch nicht verfügbar.

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Basel

Als Auftakt zum feministischen Streik findet am 12. Juni ab 20 Uhr im Hilmig in Liestal eine Feier statt. Neben Musik und Tanz können auch Buttons und Demoschilder für die Demonstration gestaltet werden.

Die Demonstration am 14. Juni beginnt mit der Besammlung um 13 Uhr auf dem Petersplatz. Der Demonstrationszug setzt sich um 15 Uhr in Bewegung.



Es gibt auch eine verkürzte Route für alle, die eine kürzere Strecke bevorzugen: bis zum Kunstmuseum, weiter zum Münster als Endpunk.

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Bern

Dezentrale Aktionen

In Bern zeigt sich der Streiktag dieses Jahr in einer anderen Form. Das Feministische Streikkollektiv Bern setzt nicht auf eine zentrale Grossdemonstration in der Innenstadt, sondern auf viele Aktionen, die über Quartiere und ländliche Räume verteilt stattfinden – dort, wo der Alltag der Menschen verankert ist.

«Auf diese Weise soll der feministische Streiktag vielfältige Formen annehmen und ein Zeichen für Solidarität, Vielfalt und gesellschaftliche Veränderung setzen», schreibt das Kollektiv.

Bislang sind verschiedenste Events geplant, darunter Yoga, Kleidertausch, Brunch, Reden und Musik. Alle sind eingeladen, mitzumachen und eigene Aktionen zu planen und durchzuführen.

Hier findest du das ganze Programm.

Luzern

In Luzern stehen rund um den feministischen Streik mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Bereits am 12. Juni findet im Treibhaus ein Warm-up mit vielfältigem Angebot statt. Geplant sind eine Lesung, ein Merch-Stand, ein Soli-Znacht, ein Musikquiz sowie eine Party.

Am 14. Juni startet das Programm im Vögeligärtli um 13 Uhr mit Ständen, Reden, Kinderprogramm sowie Kaffee und Kuchen. Um 15.30 Uhr folgt die Besammlung zur Demonstration beim Pavillon am Quai. Nach der Demo gibt es Musik- und Essensstände.

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St.Gallen

Auch in St.Gallen sind rund um den feministischen Streik mehrere Aktionen geplant. Am 13. Juni startet das Programm ab 10 Uhr auf dem Bär*innenplatz mit einem Infostand und verschiedenen Performances. Am Abend folgt in der Grabenhalle ein feministisches Soliquiz mit anschliessender Party.

Am 14. Juni findet ab 14 Uhr im Stadtpark die Kundgebung statt. Von 16 bis 18 Uhr ist ein Day Dance geplant.

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Winterthur

Das feministische Streikkollektiv Winterthur mobilisiert bereits am 13. Juni für den feministischen Streik. Besammlung ist um 15 Uhr beim Neumarkt, die genaue Demonstrationsroute wird später bekannt gegeben. Ab 19 Uhr sind ausserdem Musik und Barbetrieb geplant.

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Zug

Auch in Zug wird am 14. Juni gestreikt. Die Besammlung beginnt um 13 Uhr mit gemeinsamem Singen. Um 13.45 Uhr setzt sich die Demonstration in Bewegung. Treffpunkt ist der Obere Postplatz in Zug.

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Zürich

Am 14. Juni findet auf dem Kasernenareal ein vielfältiges Programm im Rahmen des feministischen Streiks statt. Ab 13 Uhr gibt es Stände, Workshops, Redebeiträge, Konzerte und weitere Aktivitäten. Zum Programm gehören unter anderem ein Kindertheater, ein Care-Streik-Workshop sowie Selbstverteidigung mit Fightback.

Um 17 Uhr folgt die grosse Demonstration, die auf dem Ni-Una-Menos-Platz beginnt. Um Care-Arbeit sichtbar zu machen, wird dazu aufgerufen, Kellen, Pfannendeckel und Töpfe mitzubringen. Während der Workshops und der Demonstration wird eine Kinderbetreuung angeboten.

Ergänzend wird ein sogenannter Silent-Block organisiert: Dieser richtet sich an Personen, die empfindlich auf Lärm oder Reize reagieren. Die Besammlung ist um 16.45 Uhr beim Kino Xenix. Von dort aus geht die Gruppe gemeinsam zur Demonstration und schliesst sich dem hinteren Teil des Umzugs an.

Mehr Infos findest du hier. (cst)