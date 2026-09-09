Miriam Baumann-Blocher führt das Läckerli Huus seit 2007. Bild: keystone/Christian Beutler

Blocher-Tochter verärgert Basler mit neuem Läckerli-Logo

Das Traditionsunternehmen Läckerli Huus ändert unter der Regie von Miriam Baumann-Blocher sein Logo – ganz zum Ärger der Baslerinnen und Basler.

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Das 120 Jahre alte Läckerli Huus aus Frenkendorf BL hat bei seinem Logo ein Redesign vorgenommen, um moderner zu wirken: Der Schriftzug ist einfacher zu lesen und anstelle von «Basler Original» heisst es nun im Slogan «Das Basler Original», berichtet «Nau». Geopfert wurde jedoch der Basler Stab, ganz zum Leidwesen der Baslerinnen und Basler. Die Herkunft soll in Zukunft über die Schrift und nicht mehr über den Baslerstab transportiert werden.

Wie Diskussionen unter betreffendem Linkedin-Post vom Läckerli Huus zeigen, sind einige von der Änderung gar nicht begeistert. Neben Kommentaren mit «sehr schade» oder «schrecklich» heisst es auch: «Für mich war der Stab ein starkes Stück Basel». Ein anderer schreibt: «Das Herz wird entfernt. Entscheid bitte umgehend rückgängig machen».

Die Logo-Änderung. Bild: Screenshot Linkedin Läckerli Huus AG

Es gibt jedoch auch positive Stimmen. Einige finden die Änderungen geglückt und zeitgemäss.

Das sagt die Besitzerin

Geschäftsführerin Miriam Baumann-Blocher meint auf Anfrage von «Nau»: «Wir freuen uns, dass unsere Marke unsere Kunden und Kundinnen bewegt und sie daran Anteil nehmen.» Angesprochen auf den Baslerstab verweist sie darauf, dass dieser erst beim letzten Redesign vor rund 15 Jahren eingeführt wurde. Damals ersetzte er das Schweizerkreuz.

Mit dem neuen Erscheinungsbild soll eine jüngere Zielgruppe angesprochen werden. Das neue Logo soll schrittweise auf Verpackungen, in der Kommunikation und an den Shops angebracht werden. Die Tradition wolle man aber beibehalten: «Unsere Herkunft, unsere Basler Identität, unsere charakteristische Frakturschrift und unsere Produkte bleiben Teil unserer Marke.»

(kek)