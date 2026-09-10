Coop ruft Bio Crevetten zurück – Salmonellengefahr
Coop ruft zwei Arten von Crevetten zurück: die Naturaplan Bio Crevetten Jumbo 120 Gramm sowie die Naturaplan Bio Crevetten Cocktail 150 Gramm. Die Produkte können Salmonellen aufweisen, heisst es in einer Medienmitteilung der Supermarktkette.
Es bestehe eine potenzielle Gesundheitsgefährdung. Daher wird davon abgeraten, die Produkte zu konsumieren. Vom Rückruf betroffen sind Produkte mit folgenden Verbrauchsdaten:
- Naturaplan Bio Crevetten Jumbo 120 g
EAN-Code: 7611654532514
Artikel-Nummer: 4.084.735
Verkaufspreis: 7.95 Schweizer Franken
Verbrauchsdaten: 09.09.26 / 10.09.26 / 11.09.26 / 12.09.26 / 13.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26
Chargennummern: 14127, 14120, 14124
Verkaufszeitraum: 28.08.26 bis 10.09.26
- Naturaplan Bio Crevetten Cocktail 150 g
EAN-Code: 7610848960171
Artikel-Nummer: 4.484.998
Verkaufspreis: 7.50 Schweizer Franken
Verbrauchsdaten: 14.09.26 / 15.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26 / 18.09.26 / 22.09.26
Chargennummern: 14120, 14132
Verkaufszeitraum: 30.08.26 bis 10.09.26
Die betroffenen Produkte seien bereits für den Verkauf gesperrt. Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden, heisst es weiter. Der Verkaufspreis werde zurückerstattet. (hkl)