Diese Crevetten werden zurückgerufen. bild: coop

Coop ruft Bio Crevetten zurück – Salmonellengefahr

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Coop ruft zwei Arten von Crevetten zurück: die Naturaplan Bio Crevetten Jumbo 120 Gramm sowie die Naturaplan Bio Crevetten Cocktail 150 Gramm. Die Produkte können Salmonellen aufweisen, heisst es in einer Medienmitteilung der Supermarktkette.

Es bestehe eine potenzielle Gesundheitsgefährdung. Daher wird davon abgeraten, die Produkte zu konsumieren. Vom Rückruf betroffen sind Produkte mit folgenden Verbrauchsdaten:

Naturaplan Bio Crevetten Jumbo 120 g

EAN-Code: 7611654532514

Artikel-Nummer: 4.084.735

Verkaufspreis: 7.95 Schweizer Franken

Verbrauchsdaten: 09.09.26 / 10.09.26 / 11.09.26 / 12.09.26 / 13.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26

Chargennummern: 14127, 14120, 14124

Verkaufszeitraum: 28.08.26 bis 10.09.26

EAN-Code: 7611654532514 Artikel-Nummer: 4.084.735 Verkaufspreis: 7.95 Schweizer Franken Verbrauchsdaten: 09.09.26 / 10.09.26 / 11.09.26 / 12.09.26 / 13.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26 Chargennummern: 14127, 14120, 14124 Verkaufszeitraum: 28.08.26 bis 10.09.26 Naturaplan Bio Crevetten Cocktail 150 g

EAN-Code: 7610848960171

Artikel-Nummer: 4.484.998

Verkaufspreis: 7.50 Schweizer Franken

Verbrauchsdaten: 14.09.26 / 15.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26 / 18.09.26 / 22.09.26

Chargennummern: 14120, 14132

Verkaufszeitraum: 30.08.26 bis 10.09.26

Die betroffenen Produkte seien bereits für den Verkauf gesperrt. Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden, heisst es weiter. Der Verkaufspreis werde zurückerstattet. (hkl)