Grund für das Import-Verbot ist die Prävention von Antibiotikaresistenzen. Bild: Shutterstock

Schweiz stoppt Fleisch-Import aus Brasilien

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Die Schweiz hat Anfang September die Einfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen aus Brasilien gestoppt. Grund dafür sind fehlende Garantien bei der Reduktion von Antibiotika in der Tierhaltung.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) bestätigte am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Informationen des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso». Der Importstopp gilt demnach seit dem 3. September.

Grund für das Verbot ist die Prävention von Antibiotikaresistenzen. Länder, die tierische Produkte in die Schweiz oder die EU exportieren möchten, müssen belegen, dass sie die europäischen und schweizerischen Vorgaben zur Reduktion von Antibiotika in der Tiermast einhalten. Nur Länder, welche diese Anforderungen erfüllen, werden auf eine entsprechende Liste gesetzt.

«Brasilien hat bislang keine ausreichenden Garantien dafür vorgelegt, dass seine Produkte die Vorgaben zum Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung erfüllen», so das BLV.

Wiederaufnahme nicht ausgeschlossen

Die Schweiz hat damit einen Importstopp der EU übernommen. Auf der Basis des Landwirtschaftsabkommens bilden die Schweiz und die EU einen gemeinsamen Veterinärraum. Entsprechend wendet die Schweiz für die Einfuhr von tierischen Produkten wie Fleisch und Fleischerzeugnissen aus Staaten ausserhalb der EU die gleichen Importbedingungen an.

Eine Wiederaufnahme der Importe ist nicht ausgeschlossen. Derzeit läuft laut BLV in der EU eine Überprüfung der betroffenen Produkte aus Brasilien. Sollte diese positiv ausfallen und die EU-Staaten zustimmen, könnten die Exporte aus Brasilien wieder zugelassen werden.

So viel wird aus Brasilien importiert

Gemäss der Branchenorganisation Proviande komme nur ein kleiner Teil des hierzulande verkauften Fleisches aus Brasilien. Rund 80 Prozent des Rindfleischs werde in der Schweiz produziert, importiert werde vor allem aus Deutschland und Österreich, schreibt der «Tagesanzeiger».

Anders ist es beim Geflügel: Hier werden etwa 40 Prozent importiert. Knapp ein Drittel aller importierten Geflügel stammen aus Brasilien. Trotzdem soll es gemäss Proviande zu keinem Mangel an Fleisch kommen. Gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» meinen die zwei Detailhändlerriesen Migros und Coop, dass nur wenige Artikel von den aktuellen Regelungen betroffen seien. Trotzdem könne es laut Proviande zu einer Preiserhöhung kommen.

(kek mit Material der sda)