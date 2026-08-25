Die TopCC-Filiale in Muri BE sorgt für Aufsehen. Bild: topcc.ch

TopCC steht erneut in der Kritik – diesmal wegen eines Hygienezertifikats

Nachdem Ungereimtheiten bezüglich der Fleischdeklaration bei der TopCC-Filiale in Muri BE ans Licht kamen, sorgt jetzt ein abgelaufenes Hygienezertifikat für Fragen.

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Einer Kundin der TopCC Muri BE fiel ein Hygiene-Zertifikat an der Metzgerei-Theke auf. «Als ich das Gültigkeitsdatum gelesen habe, fiel mir die Kinnlade herunter», meint die Frau gegenüber Blick. Grund war das Datum, das zeigte: Das Zertifikat war seit dem 30. April 2026 abgelaufen. Ein Hygiene-Zertifikat bezeugt, dass der Laden von der internen Qualitätssicherung auf die Einhaltung der hygienischen und betrieblich-relevanten Vorgaben überprüft wurde. Bei diesem Fall sei die Metzgerei vor Monaten das letzte Mal überprüft worden.

Besonders nach dem jüngsten Vorfall im Juni mit falsch deklariertem Fleisch überrascht dies. Damals flog ein Etikettenschwindel beim Abholmarkt in Muri auf, was auch den «Kassensturz» auf den Schirm rief. Abgelaufenes Fleisch wurde als frisch etikettiert und verkauft. Lebensmittelinspektoren haben damals Verstösse gegen das Gesetz festgehalten. In der Folge wurde ein Strafverfahren eröffnet. TopCC nahm den Fall nach eigenen Angaben ernst und setzte zusätzliche Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und führte unangekündigte Kontrollen durch.

Das sagt TopCC zum Zertifikat

TopCC meint zum aktuellen Fall gegenüber dem «Blick»: «Neben der regelmässigen täglichen und wöchentlichen Kontrolle führen wir freiwillig mindestens zweimal jährlich unangekündigte, umfassende Kontrollen der Hygiene durch. Die von uns erstellten, nicht-obligatorischen Zertifikate informieren unsere Kunden darüber.» Bei der Filiale in Muri habe man es jedoch «versäumt», das aktuelle Hygiene-Zertifikat auszuhängen. «Das bedauern wir», meint der TopCC-Sprecher. Laut den Standortleitern seien die Kontrollen in allen TopCC-Abholmärkten auf dem aktuellen Stand: «Sämtliche Vorschriften sind eingehalten.»

(kek)