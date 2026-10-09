Auch bei bereits geöffneten Verpackungen zeigt sich die Migros kulant, wenn die tatsächliche Füllmenge von der angegebenen Menge abweicht. Bild: www.imago-images.de

Weniger Poulet als angegeben – das rät die Migros in solchen Fällen

Auf Social Media sorgt gerade eine Packung Poulet für Aufruhr, denn sie enthält weniger Produkt als angegeben. Das sagt die Migros dazu.

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Die wenigsten legen wohl ihre Einkäufe zuhause auf die Waage. Ein Migros-Kunde hat jedoch genau dies getan und festgestellt: Da stimmt was nicht.

Auf Reddit schildert der Konsument, dass eine von ihm gekaufte Packung Poulet von Migros deutlich weniger Inhalt enthalten habe als auf der Verpackung angegeben. Konkret soll die tatsächliche Menge rund 16 Prozent unter der deklarierten Menge gelegen haben. Ob die Angaben des Konsumenten tatsächlich zutreffen oder ob das Bild möglicherweise inszeniert wurde, lässt sich nicht abschliessend klären.

Die Packung enthält laut der Waage 16 Prozent weniger Poulet. Bild: reddit

In den Kommentaren fingen die Nutzerinnen und Nutzer eine wilde Diskussion an. Es wird auf das enthaltene Wasser im Papier wie auch im Poulet selbst hingewiesen: «Poulet verdunstet halt schnell», schreibt jemand. Ein anderer Nutzer rät, sich beim Kundendienst der Migros mit Foto zu melden. Dort bekomme man das Geld zurückerstattet.

Das sagt die Migros

Es stellt sich nun die Frage, wie Konsumentinnen und Konsumenten in so einem Fall vorgehen sollen. Andy Zesiger von der Migros schreibt auf Anfrage:

«Kundinnen und Kunden, die den Eindruck haben, dass der tatsächliche Inhalt eines Produktes von der auf der Verpackung angegebenen Menge abweicht, können sich direkt an den Migros-Kundendienst wenden oder das Produkt in ihrer Migros-Filiale reklamieren. Jede Rückmeldung wird ernst genommen und von der zuständigen Qualitätsabteilung geprüft.»

Zesiger betont, dass auch bereits geöffnete Produkte reklamiert werden können, wenn eine Abweichung nachvollziehbar festgestellt werden kann. Das Unternehmen sei in solchen Fällen kulant. «Kundinnen und Kunden erhalten in der Regel Ersatz oder den Kaufpreis zurück. Die Belege oder Produktverpackungen sollten, wenn möglich, mitgebracht werden, damit die Prüfung erleichtert wird», meint Zesiger.

Neben dem Kundendienst hilft auch das Personal in der betreffenden Filiale. Bild: KEYSTONE

Solche Reklamationen kommen laut der Migros jedoch selten vor. «Dank den hohen Qualitätsstandards und systematischen Eigenkontrollen herrscht eine sehr geringe Fehlerquote», erklärt Zesiger. Die Einhaltung der angegebenen Gewichte werde während der Produktion durch automatische Kontrollsysteme überwacht. Dazu gebe es regelmässig Stichproben.