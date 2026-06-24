sonnig30°
DE | FR
burger
Schweiz
Food

Baselland und Basel-Stadt: Milch teilweise mit PFAS belastet

Milch aus den beiden Basel teilweise mit PFAS belastet

24.06.2026, 13:0024.06.2026, 13:00

Baselland und Basel-Stadt haben PFAS in Milch aus der Region gefunden. 204 Milchbetriebe wurden untersucht und bei 31 Proben wurden der EU-Richtwert erreicht oder überschritten.

Das sind 15 Prozent der Proben, wie die Baselbieter Regierung in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Bei 85 Prozent oder 173 Betrieben hätten die Werte unter dem EU-Richtwert gelegen oder es seien keine PFAS festgestellt worden. In der Schweiz gebe es derzeit keinen PFAS-Grenzwert für Milch.

Gemäss dem begleitend publizierten Studienbericht empfiehlt die EU ab einer Konzentration von 0,02 Mikrogramm PFOS (Perfluoroctansulfonsäure) pro Kilo Milch weitere Abklärungen.

Die betroffenen Betriebe erhalten eine Gelegenheit zur Nachmessung und können dann auf freiwilliger Basis mit den zuständigen Fachstellen Massnahmen zur Absenkung treffen, wie es heisst. Auch die Untersuchung sei freiwillig erfolgt.

Kanton gründet neue Fachstelle

Der Kanton Baselland hat ergänzend zu den Bemühungen des Bundes eine neue Fachstelle zum Thema PFAS lanciert, wie es weiter heisst. Sie solle unter anderem die Wissensgrundlage ausbauen, Aktivitäten koordinieren und als Anlaufstelle für betroffene Akteure dienen.

Die PFAS-Gruppe (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) umfasst rund 26'000 Chemikalien, wie das Bundesamt für Umwelt auf seiner Website schreibt. Die Stoffe seien äusserst stabil und bauten sich in der Umwelt kaum ab. Deshalb könnte sie sich in Körpern anreichern und stellten teilweise auch wegen ihrer Toxizität eine Herausforderung dar. (hkl/sda)

Mehr zum Thema:

Bundesrat plant Hilfen für PFAS-belastete Bauernbetriebe
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Höhere Gewinnsteuern: Bundesrat verzichtet auf weiteres Sparpaket
Die Finanzaussichten für den Bund haben sich in den vergangenen Wochen aufgehellt. Dank geschätzter Steuermehreinnahmen von 1,8 Milliarden Franken verzichtet der Bundesrat im Budget 2027 auf neue Sparübungen. Auch in den Folgejahren sieht es besser aus als auch schon.
Zur Story