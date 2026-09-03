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Brand in Recyclingzentrum bei Murten: Rauch und unangenehmer Geruch

Brand in Recyclingzentrum bei Murten: Starker Rauch und unangenehmer Geruch

03.09.2026, 10:2703.09.2026, 10:35

In einem Recyclingzentrum in Murten ist ein Brand ausgebrochen, der eine starke Rauchentwicklung verursacht. Alertswiss empfiehlt für das Gebiet, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Brand in Recyclingzentrum bei Murten
Hier warnt Alertswiss vor Rauch. Bild: alertswiss

Wie verschiedene Medien berichten, ist im Entsorgungszentrum Haldimann im Industriegebiet Löwenberg bei Murten ein Feuer ausgebrochen, das zu einer massiven Rauchwolke führt. Auch über dem Murtensee seien Rauchschwaden zu sehen.

Laut dem Freiburger Nachrichtenportal Frapp sei bei der Feuerwehr bereits um 2 Uhr nachts ein Alarm eingegangen. Diese reagierte mit einem Einsatz mit rund 40 Einsatzkräften. Nun seien die Flammen unter Kontrolle.

Laut der Kantonspolizei Freiburg wurde beim Brand niemand verletzt. (lak)

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